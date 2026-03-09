Otávio é jogador do Fluminense - Reprodução

Publicado 09/03/2026 16:22

Rio - Volante do Fluminense, Otávio lamentou o pênalti perdido na final do Campeonato Carioca contra o Flamengo no último domingo (8), no Maracanã. Em publicação nas redes sociais, ele comentou a cobrança desperdiçada e afirmou que havia treinado para esse momento.





No clássico, o meio-campista entrou no segundo tempo do empate por 0 a 0 e foi o primeiro batedor do Tricolor nas cobranças alternadas. Caso perdesse, o Rubro-Negro seria campeão, pois já havia convertido anteriormente. Então, cobrou e parou nas mãos de Rossi, selando o título do rival. Antes dele, Guga também havia perdido uma cobrança.



Nos últimos sete anos, o Fluminense disputou seis finais do Campeonato Carioca. O Tricolor conquistou duas edições, em 2022 e 2023, enquanto nas outras decisões o Rubro-Negro levou a melhor.



O Fluminense retorna aos gramados na próxima quinta-feira (12), contra o Remo, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 19h (de Brasília), no Mangueirão, no Pará. Leia mais: Otávio e Guga são alvos de críticas por erros na disputa de pênaltis pela final do Carioca No clássico, o meio-campista entrou no segundo tempo do empate por 0 a 0 e foi o primeiro batedor do Tricolor nas cobranças alternadas. Caso perdesse, o Rubro-Negro seria campeão, pois já havia convertido anteriormente. Então, cobrou e parou nas mãos de Rossi, selando o título do rival. Antes dele, Guga também havia perdido uma cobrança.Nos últimos sete anos, o Fluminense disputou seis finais do Campeonato Carioca. O Tricolor conquistou duas edições, em 2022 e 2023, enquanto nas outras decisões o Rubro-Negro levou a melhor.O Fluminense retorna aos gramados na próxima quinta-feira (12), contra o Remo, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será às 19h (de Brasília), no Mangueirão, no Pará.

Confira o pronunciamento de Otávio:

"Difícil escrever ou explicar algo! Principalmente quando as coisas não vão como a gente quer,mas vivo por propósito e Deus me colocou no futebol pra glorificar Ele em todos os momentos. Treinei muito pra quando chegasse esse momento,a história fosse diferente! Infelizmente não foi! Só quem bate e perde um pênalti em uma decisão,sabe o sentimento de tristeza e dor por não ter convertido! Agora ouvir com muita dor as criticas, pois só quem está no dia a dia sabe o quanto a gente se prepara e treina pra conquistar nossos objetivos e dar alegria a todos vocês torcedores. O Senhor é refúgio para os oprimidos,uma torre segura na hora da adversidade."