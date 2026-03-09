Fluminense perdeu a cobrança decisiva na final do Carioca - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 09/03/2026 11:35

Rio - Pelo segundo ano consecutivo, o Fluminense sentiu o sabor amargo do vice-campeonato carioca. Após empatar sem gols no tempo normal, o Tricolor foi derrotado pelo Flamengo por 5 a 4 nos pênaltis, neste último domingo (8), no Maracanã, e bateu na trave mais uma vez. Foi a segunda derrota consecutiva nas penalidades desde a chegada do técnico Luis Zubeldía.

No ano passado, o Fluminense também perdeu para o Vasco nos pênaltis, na semifinal da Copa do Brasil, em dezembro. Desde então, a ausência de um cobrador oficial e de mais nomes de confiança na marca da cal virou um pesadelo para os tricolores. No início deste ano, Canobbio perdeu contra a Portuguesa-RJ, enquanto Renê perdeu diante do Vasco, na semifinal do Carioca.

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense virou a página e conquistou o título da Taça Guanabara. O Tricolor chegou em um momento melhor do que o Flamengo para a final do Carioca, mas o jogo não encaixou. O time teve dificuldades na saída de bola, o que contribuiu para o ataque ter uma atuação inoperante. A defesa, por outro lado, teve uma atuação segura.

Com o vice-campeonato carioca, o Fluminense se vê novamente em uma situação de reconstrução. Com as chegadas de reforços, a tendência é que o time tenha mudanças de forma gradativa. Nomes como Savarino, por exemplo, pedem espaço. Ainda existe expectativa pelo zagueiro Julián Millán e o centroavante Rodrigo Castillo, que foram contratados para disputar posição com Freytes e John Kennedy.