Kevin Serna completou 100 jogos pelo Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Kevin Serna completou 100 jogos pelo FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 08/03/2026 18:00

Rio - O atacante Kevin Serna atingiu uma marca importante com a camisa tricolor. O colombiano, de 28 anos, completou 100 jogos pelo Fluminense neste domingo (8), contra o Flamengo, no Maracanã, na final do Campeonato Carioca.

Com a marca centenária com a camisa tricolor, Kevin Serna se tornou o 12º jogador estrangeiro com mais jogos pelo Fluminense. No atual elenco, ele é o segundo estrangeiro com mais jogos, atrás de Germán Cano, com 223.

Além disso, Kevin Serna também é o 12º jogador estrangeiro com mais gols na história do Fluminense. O colombiano, que tem 21 gols com a camisa tricolor, também é o segundo gringo do elenco com mais gols, atrás de Germán Cano, com 111.

Contratado em 2024, Kevin Serna foi peça fundamental para o Fluminense permanecer na primeira divisão do Brasileirão, no mesmo ano. Ao todo, soma 21 gols e 10 assistências, além de ter conquistado o título da Taça Guanabara de 2026.

