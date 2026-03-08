Kevin Serna completou 100 jogos pelo FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC
Artilheiro da temporada, Kevin Serna completa 100 jogos pelo Fluminense
Colombiano atinge marca importante na final do Carioca
Artilheiro da temporada, Kevin Serna completa 100 jogos pelo Fluminense
Colombiano atinge marca importante na final do Carioca
No Dia Internacional da Mulher, Fluminense vence Flamengo e conquista Copa Rio Feminina
Guerreiras Tricolores venceram por 2 a 0
Soteldo sofre problema oftalmológico e desfalca Fluminense na final do Carioca
Jogador venezuelano já iniciou o tratamento
Acosta avalia preparação do Fluminense e projeta decisão pelo Estadual
Argentino mira primeira conquista no Tricolor
Fluminense amplia parceria e renova com patrocinadora máster até 2029
Além do espaço máster, marca estampará o topo das costas das camisas
Matheus Reis sofre entorse no joelho direito em treino e desfalca Fluminense
Jogador já iniciou um trabalho de fisioterapia para reduzir a inflamação no local
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.