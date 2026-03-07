Matheus Reis em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Matheus Reis sofre entorse no joelho direito em treino e desfalca Fluminense
Jogador já iniciou um trabalho de fisioterapia para reduzir a inflamação no local
Fluminense amplia parceria e renova com patrocinadora máster até 2029
Além do espaço máster, marca estampará o topo das costas das camisas
Matheus Reis sofre entorse no joelho direito em treino e desfalca Fluminense
Jogador já iniciou um trabalho de fisioterapia para reduzir a inflamação no local
Fluminense oficializa a contratação por empréstimo de Alisson
Ele é o novo camisa 25 do Tricolor
Samuel Xavier descarta favoritismo do Fluminense e minimiza crise no Flamengo: 'Clássico é diferente'
Lateral destacou o bom momento e vê o Tricolor confiante após o título da Taça Guanabara
Ex-Fluminense marca dois gols em goleada na Copa do Brasil
Marcos Paulo foi eleito o Craque da Partida, de acordo com a página do torneio, em vitória do Juventude
Nonato volta a treinar e é boa notícia do dia no Fluminense
Jogador, de 28 anos, se lesionou em vitória sobre o Vasco
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.