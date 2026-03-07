Matheus Reis em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 07/03/2026 12:50

Rio - O Fluminense ganhou um desfalque para a sequência da temporada. O atacante Matheus Reis sofreu uma entorse no joelho direito no treino da última quarta-feira (4), no CT Carlos Castilho, e já iniciou um trabalho de fisioterapia para reduzir a inflamação no local.

O departamento médico do Fluminense ainda aguarda o término do processo para definir a melhor conduta médica. O caso preocupa já que a entorse aconteceu no mesmo joelho em que ele rompeu o ligamento cruzado anterior, em novembro de 2024.

Após um ano, Matheus Reis voltou a jogar em novembro do ano passado, no sub-20. No início deste ano, recebeu as primeiras oportunidades como profissional, no Carioca. Ao todo, foram quatro jogos, incluindo uma partida de 90 minutos na derrota diante do Boavista.

Matheus Reis, de 18 anos, é considerado uma das principais promessas do Fluminense nos últimos anos. Nascido em 2007, o atacante é expoente da "Esquadrilha 07", a primeira geração de Moleques de Xerém a conquistar os títulos da Copa do Brasil e Brasileirão no mesmo ano, em 2024.

Em 2023, Matheus Reis foi campeão do Sul-Americano Sub-17 com a seleção brasileira, aos 16 anos, além de ter sido convocado, na temporada seguinte, pelo Sub-18 do México. Filho de pais brasileiros, o atacante nasceu no México e, por isso, tem dupla nacionalidade.