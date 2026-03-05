Alisson assinará contrato de empréstimo com o Fluminense - Reprodução de Youtube / Jornada KTO 1902

desembarcou no Aeroporto Santos Dumont na manhã desta quinta-feira (5) e celebrou o novo desafio na carreira.

Alisson já está no Rio para assinar com o Fluminense . O volantee celebrou o novo desafio na carreira.

"Estou feliz e motivado, é mais um desafio, espero que eu possa ser feliz como nos clubes pelos quais passeis. Que dê tudo certo e eu possa concretizar hoje (o contrato)", disse.



O jogador de 32 anos estava fora dos planos do São Paulo e será emprestado até o fim da temporada, com opção de compra no valor de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,3 milhões). No Fluminense, ele reencontrará o técnico Luis Zubeldía, com quem trabalho no antigo clube e teve bom desempenho.

"É um cara que tenho carinho especial, foi de grande ajuda no tempo de São Saulo. Sempre conversava com ele, mantinha contato mesmo depois da saída do clube. Certeza de que vai ser um cara que vai me ajudar a voltar a sorrir e a fazer o que mais gosto que é jogar futebol. É um privilegio voltar a trabalhar com ele", celebrou.



Com apenas uma partida disputada em 2026, Alisson acredita que não demorará para ficar à disposição no Fluminense.



"Estava treinando esse tempo todo, deixo na mão do Zubeldía que me conhece muito bem. Vou fazer de tudo para estar em campo o quanto antes para poder vestir a camisa do Fluminense", completou.



Quando Alisson estreia pelo Fluminense



Sem estar inscrito no Campeonato Carioca, o volante poderá ser novidade entre os relacionados na próxima semana, quando o Fluminense enfrenta o Remo, pelo Brasileirão, na quinta-feira (12).