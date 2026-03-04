Alisson será reforço do Fluminense - Rubens Chiri / São Paulo FC

Alisson será reforço do FluminenseRubens Chiri / São Paulo FC

Publicado 04/03/2026 17:10

Rio - O Fluminense finalizou os últimos detalhes com o São Paulo para o empréstimo de Alisson. O jogador, de 32 anos, foi liberado pelo clube paulista e é aguardado no Rio nas próximas horas para assinar o contrato. As informações são do portal "GE".

O Fluminense irá arcar com 100% dos salários do veterano, que ficará no clube carioca até o fim do ano. No caso com o São Paulo há uma opção de compra no valor de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,3 milhões).

A contratação de Alisson foi um pedido de Luís Zubeldía para a reposição de Lima, que acabou sendo negociado com o América, do México. Os dois trabalharam juntos no clube paulista em 2024 e 2025.

Com a chegada do meia, o Fluminense irá finalizar sua sexta contratação para a temporada. O Tricolor anunciou os zagueiros Jemmes e Julián Millan, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o meia-atacante Jefferson Savarino e o centroavante Rodrigo Castillo.