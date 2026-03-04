Alisson joga pelo São Paulo desde 2022 - Reprodução / Instagram

Publicado 04/03/2026 11:43 | Atualizado 04/03/2026 11:44

Rio — O Fluminense está próximo de acertar o empréstimo de Alisson, do São Paulo. As negociações avançaram na noite desta terça-feira (3), e o último detalhe que resta para o acordo é o valor da multa, caso o Tricolor carioca queira usar o atleta contra o time paulista. As partes ainda estão discutindo, mas no momento, ela está fixada em R$ 2 milhões, segundo o "ge".



O meia será cedido até o fim do ano. O Fluminense vai arcar com o salário dele, avaliado em cerca de R$ 500 mil, além de uma opção de compra de 2,5 milhões de euros (R$ 15 milhões, na cotação atual).

Sobre o jogador

Alisson tem 32 anos. Revelado pelo Cruzeiro em 2012, o meia foi emprestado ao Vasco em 2013 e depois, retornou ao clube mineiro, onde ficou até 2017. Depois, vestiu a camisa do Grêmio até chegar ao São Paulo, em 2022.



No início deste ano, ele quase foi negociado com o Corinthians. Os clubes chegaram a acertar um empréstimo, mas o Timão recuou por causa da quantia de R$ 1 milhão pelo empréstimo.

Fora dos planos do São Paulo, Alisson não tem sido mais relacionado para os jogos pelo técnico Hernán Crespo. O volante treina normalmente, mas não tem atuado. Recentemente, ele foi alvo de críticas em um protesto da torcida são-paulina, no Morumbis. O jogador não é relacionado desde 11 de janeiro.