Alisson está na mira do FluminenseVítor Silva/Botafogo
Fluminense negocia contratação do volante Alisson, do São Paulo
Tricolor fez proposta de empréstimo e aguarda resposta
Rio - O Fluminense segue movimentando o mercado na reta final da janela de transferências. Em busca da contratação de um meio-campista para repor a saída de Lima, o Tricolor fez uma proposta de empréstimo pelo volante Alisson, do São Paulo, de acordo com o "ge".
A ideia é que o jogador chegue sem custos. A comissão técnica do Fluminense deseja ter três nomes por posição, mas a saída de Lima para o América do México deixou uma lacuna. Com isso, Alisson chegaria para ocupar essa posição e disputar vaga com Martinelli, Hércules, Bernal, Nonato e Otávio.
Alisson já trabalhou com o técnico Luis Zubeldía no São Paulo. O jogador, de 32 anos, vive um momento de indefinição. No início deste ano, ele quase foi negociado com o Corinthians. Os clubes chegaram a acertar um empréstimo, mas o Timão recuou por causa da quantia de R$ 1 milhão pelo empréstimo.
Fora dos planos do São Paulo, Alisson não tem sido mais relacionado para os jogos pelo técnico Hernán Crespo. O volante treina normalmente, mas não tem atuado. Recentemente, ele foi alvo de críticas em um protesto da torcida são-paulina, no Morumbis.
