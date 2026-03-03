Alisson está na mira do Fluminense - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 03/03/2026 19:50

Rio - O Fluminense segue movimentando o mercado na reta final da janela de transferências. Em busca da contratação de um meio-campista para repor a saída de Lima, o Tricolor fez uma proposta de empréstimo pelo volante Alisson, do São Paulo, de acordo com o "ge".

A ideia é que o jogador chegue sem custos. A comissão técnica do Fluminense deseja ter três nomes por posição, mas a saída de Lima para o América do México deixou uma lacuna. Com isso, Alisson chegaria para ocupar essa posição e disputar vaga com Martinelli, Hércules, Bernal, Nonato e Otávio.

Alisson já trabalhou com o técnico Luis Zubeldía no São Paulo. O jogador, de 32 anos, vive um momento de indefinição. No início deste ano, ele quase foi negociado com o Corinthians. Os clubes chegaram a acertar um empréstimo, mas o Timão recuou por causa da quantia de R$ 1 milhão pelo empréstimo.

Fora dos planos do São Paulo, Alisson não tem sido mais relacionado para os jogos pelo técnico Hernán Crespo. O volante treina normalmente, mas não tem atuado. Recentemente, ele foi alvo de críticas em um protesto da torcida são-paulina, no Morumbis.