Julián Millán está a caminho do FluminenseDivulgação / Nacional

Publicado 02/03/2026 11:40

Uruguai - O zagueiro Julian Millán, de 27 anos, será reforço do Fluminense para a temporada de 2026. O treinador do Nacional, do Uruguai, Jadson Vieira confirmou que o colombiano está a caminho do clube carioca. Ele se despediu do tricampeão da América no clássico contra o Peñarol, no último domingo (1º), e deverá embarcar para o Rio nesta segunda-feira.

"Eu já tinha uma ideia sobre o Millán, e isso foi confirmado esta manhã. É o que acontece quando você não consegue competir em certos mercados. É realmente impossível. Tudo o que posso fazer agora é reconstruir a linha defensiva. O Julián era um dos melhores jogadores da equipe, e eu tentei mantê-lo, mas entendo os jogadores e a proposta que o clube recebeu", afirmou o comandante.

O Fluminense irá desembolsar algo em torno de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões) pelo zagueiro. Julian Millán foi revelado pelo Cortuluá, da Colômbia, atuou ao lado de Jhon Arias pelo Patriotas, em 2019, e depois chegou ao Independiente Santa Fe. Desde 2024 atuava pelo Nacional, sendo um dos destaques da equipe.

O zagueiro será o quarta reforço do Fluminense para a atual temporada. Antes dele, o Tricolor já havia contratado o também defensor, Jemmes, ex-Mirassol, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que estava no Atlético-MG, e o meia Jefferson Savarino, que deixou p Botafogo.