Treinador do Nacional confirma ida de zagueiro para o Fluminense: 'Impossível competir'
Zagueiro, de 27 anos, deverá embarcar nesta segunda (2) para o Rio
Reservas se destacam em reta final do Carioca e pedem espaço no Fluminense
Guga, Arana, Ganso e Savarino acirram disputa por vaga no time titular
Fluminense encaminha a contratação de carrasco do Flamengo por R$ 51,3 milhões
Atacante, de 27 anos, é destaque no Lanús
Fábio afirma que 'pediu direção a Deus' em pênalti defendido contra Vasco
Goleiro destacou que no momento da cobrança, a dificuldade do jogo era 'nítida'
Auxiliar analisa classificação do Fluminense e explica por que Renê bateu pênalti
Maxi Cuberas também abordou as dificuldades que o Tricolor encontrou diante do Vasco
Ganso exalta Fábio depois de classificação do Fluminense: 'É um fenômeno'
Goleiro defendeu um pênalti quando o Vasco vencia a partida
