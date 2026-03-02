Fábio defende pênalti contra o Vasco, neste domingo (1º) - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 02/03/2026 09:33

Rio — O goleiro Fábio foi um dos heróis no empate do Fluminense contra o Vasco em 1 a 1 neste domingo (1º), ao defender o pênalti de Brenner na segunda etapa, quando o Cruz-Maltino vencia a partida, antes do empate tricolor. Em entrevista após o jogo, o ídolo tricolor comentou que fez uma oração antes da cobrança.



"Foi um momento onde a dificuldade do jogo era nítida. A gente teve alguns momentos de oscilar e o Vasco soube jogar muito bem em cima dessa oscilação. Aí, aconteceu a penalidade e ali é o momento onde a gente ora muito e pede direção a Deus, porque só Deus para proporcionar um momento tão importante dentro de uma partida e você conseguir fazer a defesa", disse.

Fábio também elogiou a cobrança de Brenner e ressaltou que a defesa foi importante para o Fluminense se recuperar e buscar o gol.

"Ali, naquele momento, estava sempre orando para que eu pudesse ser direcionado e antever algum movimento do atleta para conseguir fazer a defesa. Mesmo ele batendo bem, eu consegui fazer a defesa, que era importante. E aí, deu consistência para a equipe buscar o objetivo, que era a classificação."



Agora, o Tricolor aguarda o vencedor do confronto entre Madureira e Flamengo para saber quem será o adversário na final do Campeonato Carioca. O duelo decisivo acontece neste domingo (8), às 18h.