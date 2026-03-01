Vibração de Rodrigo CastilloJuan Mabromata / AFP

Rio - Em busca de um centroavante no mercado, o Fluminense tem negociações avançadas pela contratação de Rodrigo Castillo, do Lanús. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista argentino Germán García Grova.
As partes precisam correr contra o tempo para concluir a operação por causa do fim da janela de transferências no dia 3 de março (terça-feira).
Leia mais: Sem Arias, Fluminense relembra título da Recopa de 2024
Castillo foi um dos destaques do Lanús no título da Recopa Sul-Americana sobre o Flamengo. Ele marcou na vitória por 1 a 0, em La Fortaleza, e também no triunfo por 3 a 2, no Maracanã.
Ele está no Lanús desde a temporada de 2025. No total, o atacante disputou 32 partidas, anotou 14 gols e distribuiu cinco assistências. 
A contratação de um atacante é prioridade para o Fluminense. O Tricolor tentou já tentou Hulk, Denis Bouanga, Alexis Cuello e Gabriel Ávalos, mas não conseguiu acordo com os clubes dos jogadores.
