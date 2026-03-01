Jogadores do Fluminense erguendo a taça da Recopa Sul Americana de 2024Foto: Divulgação
Na final, o Fluminense havia perdido o jogo de ida por 1 a 0, em Quito, no Equador. No entanto, na partida de volta, Arias virou o confronto para o Tricolor ao balançar as redes duas vezes. Aos 31 minutos do segundo tempo, Samuel Xavier cruzou na medida para o colombiano, que subiu alto e cabeceou para abrir o placar. Aos 44, Arias converteu cobrança de pênalti e marcou o gol do título.
Em 2026, Arias acertou seu retorno ao futebol brasileiro para defender o Palmeiras, movimento que não foi bem recebido por parte da torcida tricolor. O atacante colombiano havia prometido que retornaria ao país apenas para o Fluminense, promessa que não cumpriu meses depois.
Pelo Fluminense, Arias foi um dos principais nomes na campanha do título da Libertadores de 2023. Além da Recopa, também conquistou Campeonatos Cariocas. Ao todo, disputou 230 partidas, marcou 47 gols e distribuiu 55 assistências. Em 2025, foi vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra por R$ 142 milhões.
