Renato Gaúcho, em entrevista à 'Romário TV' - Reprodução / YouTube

Renato Gaúcho, em entrevista à 'Romário TV'Reprodução / YouTube

Publicado 27/02/2026 09:21

Rio — Renato Gaúcho afirmou, em entrevista transmitida nesta quinta-feira (26) na "Romário TV", que pediu para sair do Fluminense em setembro de 2025, após a eliminação da Copa Sul-Americana para o Lanús, devido à pressão causada pela internet. O treinador ainda confessou que se arrependeu da decisão e destacou seus números na última passagem pelo Tricolor.



"A internet [foi o motivo para pedir demissão]. Não que eu não esteja acostumado, mas pô, você faz tudo. Fizemos uma boa campanha na Copa do Mundo, estávamos na semifinal da Copa do Brasil, bem no Brasileiro. Aí no intervalo eu troquei um jogador, o Hércules, que não tinha condição de ficar em pé. Durante o segundo tempo as pessoas falaram nas rádios que eu errei e nem sabiam que ele estava passando mal no vestiário. A conta sempre cai em cima do treinador", disse.

Na ocasião, Hércules foi substituído por Otávio. Depois do fim do jogo, a torcida fez duras cobranças, chamado o técnico de "burro". No entanto, apesar disso, Renato diz que se arrepende de ter tomado a decisão de sair. "Todo mundo veio falar 'não, repensa', mas a decisão estava tomada. Eu até me arrependi, mas hoje em dia a internet não é mole, não", concluiu.

'Guerra de críticas'

Renato Gaúcho anunciou a própria demissão na coletiva de imprensa depois do jogo contra o Lanús. Na ocasião, ele falou sobre o impacto negativo das redes sociais e opinou que "o futebol já caminhou para um caminho que infelizmente todos nós estamos perdendo".



"Hoje em dia, nada mais me surpreende. Dentro e fora do campo, justamente por isso. Pelas redes sociais. Hoje, todos são treinadores, opinam e não entendem nada. Não são todos, mas muitos não entendem nada. E quem paga o pato são os treinadores e os jogadores. Acabou o futebol com as redes sociais. É uma guerra de críticas. Ninguém é bom."