Publicado 26/02/2026 14:14

cometeu pênalti em Vitor Roque, e optou por não reclamar da arbitragem, apesar de reclamações de torcedores de que não houve falta.

A derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Palmeiras teve dois erros de saída de bola como determinantes para os gols sofridos. No primeiro, Fábio cometeu pênalti em Vitor Roque, e optou por não reclamar da arbitragem, apesar de reclamações de torcedores de que não houve falta.

No lance, o goleiro tocou com o joelho no pé do atacante, que caiu na área.



"Não adianta polemizar, foi uma situação rápida, mas tem o VAR pra isso, pra analisar se o jogador tinha condição pra fazer a jogada do gol ou se deixou o pé ou se eu derrubei ele. O árbitro falou que (a falta) tinha sido no meu braço e eu tenho certeza de que não foi", afirmou.



"Saí pra fechar o ângulo, ele (Vitor Roque) foi rápido na tomada de decisão. Mérito para ele. É difícil falar, o árbitro já deu. Agora é retomar o foco para o Carioca e ressaltar as coisas positivas, fizemos bom jogo".



Para Fábio, o Fluminense poderia ter saído com um resultado melhor mesmo jogando fora de casa. Ele lamentou os erros cometidos nos primeiros minutos da partida.



"A gente tomou gol porque deixamos de fazer algumas coisas e o Palmeiras aproveitou pela qualidade de seus jogadores. São detalhes que podem ser cruciais. Depois corrigimos, fizemos nosso jogo, tivemos oportunidades para o empate, mas não foi o dia. Saímos com a cabeça erguida por termos feito grande partida", analisou.