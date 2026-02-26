Goleiro Fábio em ação pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Fábio avalia pênalti cometido em derrota do Fluminense para o Palmeiras
Goleiro também lamenta erros que geraram os dois gols sofridos pelo Tricolor
CBF toma decisão em relação a erro bizarro de árbitro em Palmeiras x Fluminense
Entidade admite erro, mas não o trata como determinante para o resultado da partida
Zubeldía chega a 30 jogos como técnico do Fluminense; confira aproveitamento
Em cinco meses, técnico argentino bate marcas importantes
Palmeiras começa com a bola nos dois tempos em jogo contra Fluminense
Tricolor que deveria ter dado o pontapé inicial na segunda etapa
Apesar da derrota, Zubeldía destaca espírito competitivo do Fluminense
Tricolor tentou até o fim, mas não evitou a derrota para o Palmeiras por 2 a 1
Savarino lamenta falhas do Fluminense em derrota: 'Não podemos errar'
Tricolor perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, nesta quarta-feira (25), na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Brasileirão
