Palmeiras começou com a bola no segundo tempo, mas o Fluminense é quem deveria ter saído - Reprodução / TV Globo

Palmeiras começou com a bola no segundo tempo, mas o Fluminense é quem deveria ter saídoReprodução / TV Globo

Publicado 26/02/2026 10:34

Além da advertência ao árbitro, a CBF tratou de dar fim à especulação de que a partida, válida pela 4ª rodada do Brasileirão, poderia ser anulada por erro de direito. Como a saída de bola palmeirense no segundo tempo não teve influência direta no resultado ou na partida, portanto, o resultado do jogo está mantido.



"A partida terminou com a vitória do Palmeiras por 2 a 1, mesmo placar do primeiro tempo. A avaliação da comissão é que o erro de procedimento não trouxe prejuízo ao jogo, pois assim que a partida foi reiniciada, o Fluminense adquiriu a posse de bola e não houve sanção disciplinar, gol ou fato relevante imediatamente subsequente".



Entre os jogadores do Fluminense, que deveriam sair com a bola no segundo tempo, praticamente ninguém se tocou do erro. Após a partida, entretanto, Freytes afirmou que avisou ao árbitro e foi ignorado.



"Sim, eu percebi que o Palmeiras deu a saída duas vezes, mas o juiz me falou que eu não podia falar com ele, pois ia tomar cartão de novo. Eu até gritei, mas ele não escutou nem nada, aí o jogo já tinha recomeçado", disse.



Segundo o zagueiro, apesar da falha da arbitragem, essa é uma situação que os próprios atletas deveriam estar atentos. "Agora já foi... Tampouco alguém morreu... Mas, na próxima vez, temos que estar mais espertos com isso", concluiu.



A nota oficial da CBF sobre Palmeiras x Fluminense



"Em Palmeiras x Fluminense, ontem, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, ao reiniciar a partida no segundo tempo, o árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) deu novamente a saída de bola para o time paulista.



A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tomou ciência do ocorrido e o árbitro já foi devidamente advertido.



A partida terminou com a vitória do Palmeiras por 2 a 1, mesmo placar do primeiro tempo. A avaliação da comissão é que o erro de procedimento não trouxe prejuízo ao jogo, pois assim que a partida foi reiniciada, o Fluminense adquiriu a posse de bola e não houve sanção disciplinar, gol ou fato relevante imediatamente subsequente".