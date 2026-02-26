Fluminense enfrentou o Palmeiras, nesta quarta-feira (25), na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Brasileirão - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 26/02/2026 00:25 | Atualizado 26/02/2026 00:26

Rio - Em um confronto direto na disputa pela liderança, o Fluminense pagou caro pelos erros no começo da partida. O Tricolor perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 , nesta quarta-feira (25), na Arena Barueri, pela 4ª rodada do Brasileirão, e desperdiçou a chance de assumir a liderança. O meia Savarino lamentou as falhas e pontuou a dificuldade do jogo.

"É sempre difícil jogar contra o Palmeiras. Sofremos um gol que não podemos tomar e um pênalti com erro que não podemos errar. Ficou difícil de recuperar. Tivemos todo o jogo para fazer o gol, criamos ocasiões para empatar, mas não conseguimos e acabamos perdendo o jogo. Temos que trabalhar e melhorar essas coisas", disse Savarino.

Apesar da derrota, o Fluminense criou boas situações e deu trabalho para o Palmeiras. O Tricolor sofreu 2 a 0, mas descontou ainda no primeiro tempo, com Acosta. Um dos destaques do time na partida, Savarino deu trabalho para o goleiro Carlos Miguel, que fez boas defesas, além de acertar uma bola no travessão no início do segundo tempo.

Com a derrota, o Fluminense segue com sete pontos, mas caiu para o quinto lugar. Já o Palmeiras, por sua vez, se manteve na liderança, agora com dez pontos. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (1º), às 18h (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Carioca. Na partida de ida, venceu por 1 a 0 e, por isso, pode até empatar para avançar à final.