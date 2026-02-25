Jemmes em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 25/02/2026 16:00

Rio - Contratado pelo Fluminense depois de se destacar no Mirassol, o zagueiro Jemmes, de 25 anos, chegou ao clube com a responsabilidade de substituir Thiago Silva. Comparações à parte com o Monstro, o defensor vem atuando bem e se firmou como titular com Luis Zubeldía.

"Estou muito contente pelo meu momento e do clube. Fui muito bem recebido por todos, afirmou o defensor, que foi o único reforço contratado pelo Flu que se tornou titular.

Nesta temporada, o Brasileiro começou logo em janeiro e o Fluminense conseguiu bons resultados. Quarto colocado com o Mirassol no ano passado, Jemmes acredita que o Tricolor pode lutar pelo título.

"O Brasileirão é uma competição muito difícil. Todos os adversários são complicados. Iniciamos bem a disputa e queremos manter este mesmo nível para continuar entre os primeiros e, lá na frente, brigar por coisas grandes", opinou.