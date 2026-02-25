Jemmes em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - Contratado pelo Fluminense depois de se destacar no Mirassol, o zagueiro Jemmes, de 25 anos, chegou ao clube com a responsabilidade de substituir Thiago Silva. Comparações à parte com o Monstro, o defensor vem atuando bem e se firmou como titular com Luis Zubeldía.
"Estou muito contente pelo meu momento e do clube. Fui muito bem recebido por todos, afirmou o defensor, que foi o único reforço contratado pelo Flu que se tornou titular.
Nesta temporada, o Brasileiro começou logo em janeiro e o Fluminense conseguiu bons resultados. Quarto colocado com o Mirassol no ano passado, Jemmes acredita que o Tricolor pode lutar pelo título.
"O Brasileirão é uma competição muito difícil. Todos os adversários são complicados. Iniciamos bem a disputa e queremos manter este mesmo nível para continuar entre os primeiros e, lá na frente, brigar por coisas grandes", opinou.
Jemmes em treino do Fluminense
Jemmes em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho