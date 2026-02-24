Martinelli é titular absoluto do Fluminense nos últimos anos - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 24/02/2026 15:17

até o fim de 2030, mas faltava oficializar o novo acordo.

Martinelli e Fluminense assinaram a renovação de contrato na manhã desta terça-feira (24), no CT Carlos Castilho. O volante já havia acertado a permanência até o fim de 2030, mas faltava oficializar o novo acordo.

Moleque de Xerém e com mais de 300 jogos pelo Tricolor, o volante de 24 anos é um dos destaques do Fluminense e está no radar do técnico Carlo Ancelotti, para a convocação da seleção brasileira. Diante do bom desempenho, despertou interesse de clubes europeus.

No início deste ano, o Fluminense recusou uma propostas de 12 milhões de euros (cerca de R$ 73 milhões). E só pretende liberá-lo em caso de um valor acima dos 20 milhões de euros (R$ 121,6 milhões)

Martinelli, cujo contrato antigo ia até o fim de 2027, tem o desejo de atuar no futebol europeu, mas só pretende sair em caso de uma boa proposta para ele e para o clube. Entre os interessados estão West Ham, da Inglaterra, Olympiacos, da Grécia, e Besiktas, da Turquia, além de clubes do futebol árabe.

Números de Martinelli pelo Fluminense



O volante estreou pelos profissionais em 2020. Desde então, soma 304 jogos, com 16 gols marcados e 16 assistências.



Pelo Fluminense, Martinelli conquistou Libertadores (2023), Recopa (2024) e Carioca (2022 e 2023). O camisa 8 também levantou três Taças Guanabara (2022, 2023 e 2026) e uma Taça Rio (2020).