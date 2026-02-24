Maceió em campo com a PortuguesaDivulgação / Portuguesa

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Fluminense também está de olho no que acontece no futebol brasileiro. De acordo com informações da "ESPN", o Tricolor demonstrou interesse na contratação de Maceió, de 24 anos, da Portuguesa.
O clube das Laranjeiras não chegou a fazer proposta, mas observa o atacante. Ele recebeu ofertas de equipes da Série A e Série B, depois de se destacar pela Portuguesa, que chegou nas quartas de final do Campeonato Paulista.
A contratação de um atacante é prioridade para o Fluminense desde o começo da janela de transferências. O Tricolor tentou Hulk, Denis Bouanga e Alexis Cuello, mas não conseguiu acordo com os clubes dos jogadores. Atualmente, o clube carioca negocia com Gabriel Ávalos, do Independiente, de Avellaneda.
Maceió foi formado nas categorias de base do CSA, CRB e do Grêmio, mas se profissionalizou pela Portuguesa. No ano passado atuou pelo Mirassol, mas teve pouco espaço. No Paulista, entrou em campo em nove jogos e anotou três gols.