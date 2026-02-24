Maceió em campo com a PortuguesaDivulgação / Portuguesa
Fluminense sondou situação de destaque da Portuguesa no Paulistão
Atacante, de 24 anos, anotou três gols em nove jogos
Fluminense monitora zagueiro destaque do Novorizontino
Tricolor manifesta interesse na contratação do jovem de 21 anos
Nonato tem lesão na coxa detectada e irá desfalcar o Fluminense por pelo menos duas semanas
Jogador, de 27 anos, se machucou contra o Vasco
Com aval de Zubeldía, atacante pressiona clube argentino para aceitar oferta do Fluminense
Gabriel Ávalos, de 35 anos, defende o Independiente, de Avellaneda
Fluminense trabalha para ter Hércules como titular em clássico contra o Vasco
Equipes voltam a se enfrentar neste domingo (1º)
Nonato volta a sentir dores na coxa e vira dúvida para sequência do Fluminense
Volante preocupa comissão técnica para duelos contra Palmeiras e Vasco
