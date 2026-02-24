Nonato em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Nonato em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 24/02/2026 11:40 | Atualizado 24/02/2026 11:48

Rio - O volante Nonato, de 27 anos, irá ficar pelo menos duas semanas fora dos gramados. O jogador do Fluminense fez um exame e teve uma lesão de grau 1 no músculo posterior coxa direita. Ele se machucou na vitória sobre o Vasco por 1 a 0 no Nilton Santos.

"O meia Nonato sofreu uma lesão grau 1 no músculo posterior coxa direita, durante a partida contra o Vasco, no último domingo, no Nilton Santos. O atleta tem previsão de retorno entre duas e três semanas", disse a nota oficial do Fluminense.

Nonato voltou a jogar no segundo tempo da partida, ele havia ficado de fora por cerca de duas semanas também por uma lesão na região. Sua última contusão havia acontecido contra o Bahia, na Fonte Nova, no último dia 5.

Com a confirmação do desfalque do jogador, o Fluminense terá apenas Hércules e Otávio como opções para o setor na partida contra o Vasco, neste domingo (1º), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã. Bernal foi expulso no Nilton Santos e será desfalque.

Nonato terminou a temporada passada em alta, sendo titular na reta final do Brasileiro e da Copa do Brasil, porém, vem enfrentando muitas lesões neste começo de ano.