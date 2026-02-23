Freytes contra a marcação vascaína, neste domingo (22) - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

"A expulsão de Bernal foi causada por um mal entendido na bola parada, se a bola era para mim ou para outro. Há uma jogada que treinamos que a bola vem para mim. Era outra jogada, mas houve uma confusão. No último minuto, Renê me avisou que era para mim porque não conseguiu ajeitar a jogada. Erramos na decisão e isso serve de aprendizagem, para que sigamos crescendo como equipe. Era outra jogada. Temos que melhorar algumas coisas, detalhes", disse. Rio — O zagueiro Freytes, do Fluminense, explicou a jogada ensaiada que acabou causando um contra-ataque para o Vasco e a expulsão de Bernal, no jogo deste domingo (22), pela semifinal do Campeonato Carioca , no estádio Nilton Santos. Após a partida, que terminou com a vitória do Tricolor por 1 a 0, o defensor explicou que houve um "mal entendido" entre os atletas."A expulsão de Bernal foi causada por um mal entendido na bola parada, se a bola era para mim ou para outro. Há uma jogada que treinamos que a bola vem para mim. Era outra jogada, mas houve uma confusão. No último minuto, Renê me avisou que era para mim porque não conseguiu ajeitar a jogada. Erramos na decisão e isso serve de aprendizagem, para que sigamos crescendo como equipe. Era outra jogada. Temos que melhorar algumas coisas, detalhes", disse.

A jogada ensaiada aconteceu aos 18 minutos do segundo tempo. Renê cobrou uma falta fazendo passe para o Freytes, que chutou em cima da marcação vascaína. Então, a bola sobrou para o cruz-maltino Adson, que correu com o campo livre, até ser puxado por Bernal.



Mesmo com um a menos, o Fluminense conseguiu se defender bem, segurou a vitória e saiu na vantagem por uma vaga na final. O Tricolor volta a campo contra o Palmeiras nesta quarta-feira (25), às 21h30, na Arena Barueri. Já no próximo domingo (1º), haverá o jogo da volta contra o Vasco, no Maracanã, às 18h, valendo vaga na decisão do Carioca.