Publicado 22/02/2026 20:03

Rio — O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 na noite deste domingo (22), no estádio Nilton Santos, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. Kevin Serna marcou o único gol da partida. O clássico foi movimentado, com princípios de confusão e as expulsões do técnico Luis Zubeldía, ainda no primeiro tempo, e Bernal na segunda etapa. O Tricolor conseguiu ser efetivo, enquanto a equipe de Fernando Diniz sofreu para criar chances e não soube aproveitar a superioridade numérica.

O Fluminense volta a campo para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (25), às 21h30, na Arena Barueri, enquanto o Cruz-Maltino encara o Santos na quinta-feira (26), às 19h, na Vila Belmiro. Ambos os jogos vão ser pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, os clubes cariocas farão a volta da semifinal do Estadual no próximo domingo (1º), no Maracanã, às 18h.



O jogo



A partida começou com o Fluminense tendo mais a posse de bola, girando a bola e tentando furar a compactada defesa do Vasco. Apesar disso, a primeira finalização foi do Cruz-Maltino, com Cauan Barros aproveitando erro da saída de bola na defesa tricolor aos 10 minutos, mas o chute foi para fora. A equipe de Fernando Diniz seguiu tentando chegar com bolas longas, mas sem sucesso. Depois, em um jogo com forte marcação, o Vasco conseguiu equilibrar as ações e incomodar a saída de bola do time de Zubeldía.



A partida começou a esquentar aos 21 minutos, com Andrés Gómez e Bernal marcando faltas para impedir contra-ataques adversários, em situações que acabaram com princípio de confusão. Ambos receberam cartão amarelo. Logo depois, Zubeldía invadiu o campo para reclamar de uma falta não marcada de Claudio Spinelli na entrada da área e acabou expulso antes da pausa para hidratação.



Apesar disso, foi o Fluminense que abriu o placar, aos 31 minutos, com Renê cobrando escanteio e Bernal ajeitando de cabeça para Serna chutar cruzado. O Tricolor teve outra grande chance em seguida: Lucho enfiou bola para John Kennedy, mas Puma tirou a bola no último momento. Depois, a bola voltou no meia, que tentou cavar, mas Léo Jardim defendeu. Neste momento, o Vasco seguia tendo mais a posse, mas não conseguia aproveitar e sofria contra-ataques perigosos.



Por não conseguir invadir a área, aos 42 minutos, o jogador cruz-maltino Rojas arriscou de longe, exigindo boa defesa de Fábio. Em seguida, já nos acréscimos, Kennedy recebeu a bola contra dois marcadores e tocou para Bernal, que chutou para defesa de Léo Jardim.



Assim como no primeiro tempo, a segunda etapa começou com o Fluminense tendo mais posse e girando a bola, até Lucho finalizar por cima do gol de Léo Jardim, aos quatro minutos. O Vasco respondeu com Puma Rodríguez, que recebeu na intermediária e chutou para defesa de Fábio. A equipe de Diniz começou a crescer no jogo, mas o Tricolor também levou perigo, com Martinelli enfiando bola para John Kennedy, que chutou cruzado, tirando tinta do gol de Léo Jardim.

Aos 18 minutos, após cobrança de falta ensaiada, Adson puxou contra-ataque e correu sozinho com a bola, mas foi puxado na linha do meio-campo por Bernal, que recebeu cartão vermelho. Depois disso, o Vasco partiu para o ataque, com a entrada de Brenner, mas ainda com dificuldade para criar chances de perigo. O Cruz-Maltino insistiu em jogadas pelo lado de Andrés Gómez, mas o jogador sofreu boa marcação.

O Vasco continuou em cima, rodando a bola buscando jogadas pelo lado e forçando cruzamentos, mas sem efetividade. Aos 43 minutos, a defesa tricolor rebateu uma cobrança de escanteio, e Adson chutou da intermediária. A bola saiu à esquerda do gol de Fábio. O Tricolor ainda teve uma chance para ampliar o resultado no último minuto, com Guilherme Arana.