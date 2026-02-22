Disputa de bola no clássico entre Fluminense e VascoMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.
O Fluminense volta a campo para enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira (25), às 21h30, na Arena Barueri, enquanto o Cruz-Maltino encara o Santos na quinta-feira (26), às 19h, na Vila Belmiro. Ambos os jogos vão ser pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, os clubes cariocas farão a volta da semifinal do Estadual no próximo domingo (1º), no Maracanã, às 18h.
LEIA MAIS: Físico abaixo e desconforto na coxa estão adiando estreia de Cuiabano no Vasco
A partida começou com o Fluminense tendo mais a posse de bola, girando a bola e tentando furar a compactada defesa do Vasco. Apesar disso, a primeira finalização foi do Cruz-Maltino, com Cauan Barros aproveitando erro da saída de bola na defesa tricolor aos 10 minutos, mas o chute foi para fora. A equipe de Fernando Diniz seguiu tentando chegar com bolas longas, mas sem sucesso. Depois, em um jogo com forte marcação, o Vasco conseguiu equilibrar as ações e incomodar a saída de bola do time de Zubeldía.
A partida começou a esquentar aos 21 minutos, com Andrés Gómez e Bernal marcando faltas para impedir contra-ataques adversários, em situações que acabaram com princípio de confusão. Ambos receberam cartão amarelo. Logo depois, Zubeldía invadiu o campo para reclamar de uma falta não marcada de Claudio Spinelli na entrada da área e acabou expulso antes da pausa para hidratação.
Apesar disso, foi o Fluminense que abriu o placar, aos 31 minutos, com Renê cobrando escanteio e Bernal ajeitando de cabeça para Serna chutar cruzado. O Tricolor teve outra grande chance em seguida: Lucho enfiou bola para John Kennedy, mas Puma tirou a bola no último momento. Depois, a bola voltou no meia, que tentou cavar, mas Léo Jardim defendeu. Neste momento, o Vasco seguia tendo mais a posse, mas não conseguia aproveitar e sofria contra-ataques perigosos.
Por não conseguir invadir a área, aos 42 minutos, o jogador cruz-maltino Rojas arriscou de longe, exigindo boa defesa de Fábio. Em seguida, já nos acréscimos, Kennedy recebeu a bola contra dois marcadores e tocou para Bernal, que chutou para defesa de Léo Jardim.
LEIA MAIS: Ganso se declara ao Fluminense: 'Diferente de tudo que já vivi'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.