Gianluca Prestianni está fora de Real Madrid x Benfica, pela Liga dos Campeões - Filipe Amorim / AFP

Publicado 23/02/2026 11:41

não poderá enfrentar o Real Madrid na partida de volta do play-off que vale vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões, quarta-feira (26). O jogador recebeu uma suspensão preventiva da Uefa, que



A entidade europeia informou em comunicado que aplicou um jogo de suspensão como medida preventiva, enquanto acontece a investigação sobre a acusação de racismo.

A entidade europeia informou em comunicado que aplicou um jogo de suspensão como medida preventiva, enquanto acontece a investigação sobre a acusação de racismo.

O motivo da suspensão de Prestianni



Segundo a Uefa, a punição foi adotada após solicitação do Inspetor de Ética e Disciplina designado para analisar os fatos ocorridos na primeira partida entre as equipes. A decisão do Comitê de Controle, Ética e Disciplina se baseia em um relatório preliminar e citou o artigo 14 do Regulamento Disciplinar, que trata de racismo e outras condutas discriminatórias.



O caso de racismo contra Vini Jr



A partida entre Benfica e Real Madrid ficou paralisada por cerca de 10 minutos por causa do protocolo antirracismo acionado pelo juiz, após denúncia do brasileiro. Após confusão na comemoração de seu gol, acusou Prestianni de chamá-lo de 'mono' (macaco, em espanhol), enquanto escondia a boca com a camisa.



Pelas redes sociais, Vini Jr se pronunciou. O brasileiro ainda foi alvo de alguns torcedores do Benfica no estádio, que imitaram macaco em direção dele.



"Racistas são, acima de tudo, covardes. Precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. Mas, eles têm, ao lado, proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de punir. Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida e da minha família", escreveu o brasileiro.



o argentino negou a acusação e recebeu o apoio do clube português: "Em nenhum momento proferi insultos racistas contra o jogador Vinicius Júnior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido".

Em postagem nas redes sociais, o argentino negou a acusação e recebeu o apoio do clube português: "Em nenhum momento proferi insultos racistas contra o jogador Vinicius Júnior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido".

Por outro lado, Mbappé saiu em defesa do companheiro e confirmou a acusação de racismo: "Ele disse cinco vezes que Vini é um macaco. Eu, Vini e muitos jogadores do Real Madrid perdemos o controle declarou", completou.





Diante do ocorrido, a Uefa abriu uma investigação e o Real Madrid enviou provas sobre o ataque racista sofrido por Vini Jr.

Veja o comunicado da Uefa



“Na sequência da nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina da Uefa para investigar alegações de comportamento discriminatório durante o jogo de play-off eliminatório da Liga dos Campeões 2025/2026 entre o SL Benfica e o Real Madrid CF, em 17 de fevereiro de 2026, e a pedido do EDI com um relatório provisório, o Órgão de Controle, Ética e Disciplina da Uega (CEDB) decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Gianluca Prestianni para o próximo jogo de competição, para o qual ele seria elegível, por violação prima facie do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da UEFA (RD) relacionado com um comportamento discriminatório.

Isto não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da Uefa possam tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em curso e a sua respectiva apresentação aos órgãos disciplinares”.





