Galeria! Veja fotos do primeiro treino de Cristian Medina no Botafogo

Rio - Reforço do Botafogo , Cristian Medina chegou ao Rio de Janeiro na noite de domingo (22) e deu início aos trabalhos nesta segunda-feira (23). O Glorioso divulgou fotos do primeiro treino do argentino no CT Lonier. Confira acima:

O Alvinegro oficializou a contratação de Medina na sexta-feira (20). O jogador estava no Estudiantes (ARG) e assinou contrato válido até o fim de 2029 com o Botafogo.



