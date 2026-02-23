Publicidade
Galeria! Veja fotos do primeiro treino de Cristian Medina no Botafogo
Argentino deu início aos trabalhos no Glorioso
Rio - Reforço do Botafogo, Cristian Medina chegou ao Rio de Janeiro na noite de domingo (22) e deu início aos trabalhos nesta segunda-feira (23). O Glorioso divulgou fotos do primeiro treino do argentino no CT Lonier. Confira acima:
O Alvinegro oficializou a contratação de Medina na sexta-feira (20). O jogador estava no Estudiantes (ARG) e assinou contrato válido até o fim de 2029 com o Botafogo.
Botafogo
Galeria! Veja fotos do primeiro treino de Cristian Medina no Botafogo
Argentino deu início aos trabalhos no Glorioso
Botafogo
Botafogo corre risco de sofrer nova punição de transfer ban na Fifa
Dívida com o Betis por Luiz Henrique motivou decisão que obriga o pagamento
Botafogo
Botafogo negocia contratação de dois laterais-esquerdos
Além de Paulo Otávio, do Al-Sadd, clube tem conversas com outro atleta para posição, considerada carente
Botafogo
Botafogo tem proposta recusada em investida pelo volante Vítor Carvalho
Braga rejeita modelo de empréstimo com opção de compra; Alvinegro mantém jogador no radar
Botafogo
Botafogo negocia a contratação de goleiro de clube da Sérvia
Matheus Magalhães, de 33 anos, atua fora do Brasil desde 2014
Botafogo
Medina desembarca no Rio e promete 'deixar marca' pelo Botafogo
Jogador estava no Estudiantes, da Argentina
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.