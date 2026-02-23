Matéria Salva!

Galeria! Veja fotos do primeiro treino de Cristian Medina no Botafogo
Botafogo

Galeria! Veja fotos do primeiro treino de Cristian Medina no Botafogo

Argentino deu início aos trabalhos no Glorioso

O Dia
Medina em treino no Botafogo
Medina foi o último reforço anunciado pelo Botafogo até aqui
Medina em ação em treino no Botafogo
Medina estava no Estudiantes
Medina com o uniforme de treino do Botafogo
Medina no Espaço Lonier
Medina é reforço do Botafogo
Medina assinou até o fim de 2029 com o Botafogo
Medina iniciou os trabalhos no Botafogo
Revelado pelo Boca Juniors, Medina passou pelo Estudiantes antes de chegar ao Botafogo
Medina é jogador do Botafogo
Rio - Reforço do Botafogo, Cristian Medina chegou ao Rio de Janeiro na noite de domingo (22) e deu início aos trabalhos nesta segunda-feira (23). O Glorioso divulgou fotos do primeiro treino do argentino no CT Lonier. Confira acima:
Leia mais: Botafogo corre risco de sofrer nova punição de transfer ban na Fifa
O Alvinegro oficializou a contratação de Medina na sexta-feira (20). O jogador estava no Estudiantes (ARG) e assinou contrato válido até o fim de 2029 com o Botafogo.
