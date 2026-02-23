Vítor Carvalho em ação pelo Braga - Divulgação / Braga

Publicado 23/02/2026 15:16

Rio - O Botafogo recebeu uma resposta negativa do Braga, de Portugal, na tentativa de avançar pela contratação do meio-campista brasileiro Vítor Carvalho. Segundo informações do "ge", o clube carioca apresentou uma proposta de empréstimo com opção de compra fixada em cerca de 2 milhões de euros (R$ 12 milhões), mas o modelo de negócio não agradou aos dirigentes portugueses.

Apesar da recusa, o nome do jogador segue bem avaliado internamente no Alvinegro. Volante de origem, ele também é visto como alternativa para atuar na linha de defesa, função que se encaixa na proposta tática do técnico Martín Anselmi, que tem buscado zagueiros com qualidade na saída de bola para formar o trio defensivo.

O impasse reside na postura do clube europeu, que prioriza uma operação de venda definitiva para liberar o atleta imediatamente. O Braga sinalizou que o acordo deve oferecer, ao menos, garantias financeiras que assegurem a concretização futura da transferência.



Com o entrave no formato do negócio, o Botafogo esfriou a investida, mas não descartou o jogador. A tendência é que o clube siga monitorando a situação de Vítor Carvalho, apesar de ainda não ter feito nova proposta.



Revelado pelo Coritiba, o meio-campista está no Braga desde 2023, após ter se destacado com a camisa do Gil Vicente. Na atual temporada europeia (2025/2026), ele mantém uma sequência com 23 partidas disputadas e três gols marcados.