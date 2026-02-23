Rio — O Botafogo está em negociação com dois laterais-esquerdos. Além de Paulo Otávio, do Al-Sadd, o clube tem conversas com Paulinho, atualmente no Midtjylland, da Dinamarca, conforme o jornalista Thiago Franklin. Os contratos de ambos os jogadores se encerram no meio do ano.
A posição é considerada carente no elenco. Alex Telles é o único disponível para a função. O técnico Martín Anselmi deseja um jogador que possa fazer a função de ala, no seu esquema de três zagueiros.
Após a queda do transfer ban, o Glorioso já anunciou as contratações de jogadores como Edenílson, que estreou contra o Boavista, e Cristian Medina, do Estudiantes. Em 2026, também já chegaram ao Alvinegro os atletas Ythallo, Wallace Davi, Villalba e Riquelme. O clube ainda negocia com o goleiro Matheus Magalhães, da Sérvia.
