Luiz Henrique foi protagonista no Botafogo nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024Vítor Silva / Botafogo
Botafogo corre risco de sofrer nova punição de transfer ban na Fifa
Dívida com o Betis por Luiz Henrique motivou decisão que obriga o pagamento
O que o Botafogo precisa fazer para não sofrer o transferban
Galeria! Veja fotos do primeiro treino de Cristian Medina no Botafogo
Argentino deu início aos trabalhos no Glorioso
Botafogo corre risco de sofrer nova punição de transfer ban na Fifa
Dívida com o Betis por Luiz Henrique motivou decisão que obriga o pagamento
Botafogo negocia contratação de dois laterais-esquerdos
Além de Paulo Otávio, do Al-Sadd, clube tem conversas com outro atleta para posição, considerada carente
Botafogo tem proposta recusada em investida pelo volante Vítor Carvalho
Braga rejeita modelo de empréstimo com opção de compra; Alvinegro mantém jogador no radar
Botafogo negocia a contratação de goleiro de clube da Sérvia
Matheus Magalhães, de 33 anos, atua fora do Brasil desde 2014
Medina desembarca no Rio e promete 'deixar marca' pelo Botafogo
Jogador estava no Estudiantes, da Argentina
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.