Luiz Henrique foi protagonista no Botafogo nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024 - Vítor Silva / Botafogo

Luiz Henrique foi protagonista no Botafogo nos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores de 2024Vítor Silva / Botafogo

Publicado 23/02/2026 17:23

não pagar quase 2 milhões de euros (cerca de R$ 11,9 milhões) ao Real Betis (Espanha) pela compra de Luiz Henrique, em 2024.

O Botafogo mal saiu da lista de transfer ban pela dívida com o Atlanta United (Estados Unidos), por Thiago Almada, e já pode ser punido novamente pela Fifa. Desta vez, o clube foi condenando por(Espanha) pela compra de Luiz Henrique, em 2024.

Esse valor inicial refere-se uma das metas estabelecidas em contrato (mais de 60% de partidas disputadas). O problema é que, com a decisão na Fifa, a dívida aumentou, já que agora terá de pagar mais 18% de juros anuais desde junho de 2025, assim como uma multa por reincidência, de 165 mil dólares (R$ 850 mil) e custas processuais de 25 mil dólares (R$ 129 mil).

A decisão foi divulgada pelo advogado especialista em direito esportivo Marcelo bee Sellares. A SAF alvinegra buscava um acordo com o Betis para reduzir os juros pelo atraso no pagamento de 20% para 5. Mas não conseguiu e perdeu a disputa na entidade máxima do futebol, que definiu o novo valor.



O que o Botafogo precisa fazer para não sofrer o transferban



Com a decisão, o prazo para o pagamento ao Betis é de 45 dias. Somente após esse período o Glorioso pode sofrer a punição de ficar impedido de registrar novos jogadores por três janelas de transferências.



Entretanto, a diretoria da SAF não mostra muita preocupação com essa nova obrigação, pois já havia levantado essa possibilidade de ter que pagar aos espanhois. Diante do cenário, há a expectativa de que parte do aporte feito por novos investidores trazidos por John Textor tenha sido guardada para esse objetivo.



Desta maneira, o Botafogo acredita que não sofrerá novo transfer ban.

