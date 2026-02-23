Matheus Magalhães em ação pelo Estrela VermelhaDivulgação / Estrela Vermelha
Botafogo negocia a contratação de goleiro de clube da Sérvia
Matheus Magalhães, de 33 anos, atua fora do Brasil desde 2014
Medina desembarca no Rio e promete 'deixar marca' pelo Botafogo
Jogador estava no Estudiantes, da Argentina
Artur é avaliado positivamente atuando como apoiador no Botafogo: 'Foi muito bem'
Jogador, de 28 anos, chegou ao clube no ano passado
Justino celebra primeiro gol no profissional e agradece apoio no Botafogo
Zagueiro de 19 anos destaca ajuda de companheiros após vitória sobre o Boavista e projeta decisão na Libertadores
Com time reserva, Botafogo vence Boavista em Saquarema pela semifinal da Taça Rio
Em noite de estreias, Justino e Artur marcaram os gols do Glorioso; jogo da volta é no próximo sábado (28)
Casagrande crê que ano do Botafogo depende de classificação na Libertadores: 'Vai ser um inferno'
Alvinegro foi derrotado pelo Nacional, em Potosí
