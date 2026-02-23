Matheus Magalhães em ação pelo Estrela Vermelha - Divulgação / Estrela Vermelha

Matheus Magalhães em ação pelo Estrela VermelhaDivulgação / Estrela Vermelha

Publicado 23/02/2026 11:40

Rio - Com a oscilação de Neto, titular do gol do Botafogo, o clube carioca iniciou uma negociação para contratar mais um jogador para o setor. De acordo com informações da "ESPN", o Alvinegro iniciou conversas com Matheus Magalhães, do Estrela Vermelha, da Sérvia.

O brasileiro tem interesse em retornar ao futebol do seu país e o Botafogo e a equipe europeia estão debatendo valores para concluir a negociação.

Revelado pelo América-MG, Matheus Magalhães deixou o Brasil em 2014. Ele atuou pelo Braga, de Portugal, por dez temporadas e meia, depois foi emprestado para o Ajax, da Holanda. Na era atual, ele entrou em campo em 37 jogos pelo Estrela Vermelha.

Além de Neto, o Botafogo também conta com Léo Linck e Raul para o setor. Caso seja contratado, Matheus Magalhães, de 33 anos, virá para disputar posição com o trio.