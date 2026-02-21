Walter Casagrande falou sobre situação do Botafogo - Divulgação

Walter Casagrande falou sobre situação do BotafogoDivulgação

Publicado 21/02/2026 21:59

Rio - O Botafogo irá encarar o Nacional, de Potosí, na próxima quarta-feira (25), no Nilton Santos, precisando de uma vitória por dois gols de diferença para avançar na pré-Libertadores. O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, reforçou a importância da partida para o clube carioca.

"O Botafogo se não jogar nada, se não passar essa fase, mesmo tendo perdido por 1×0, se não passar essa pré-Libertadores, aí sim não dá pra segurar ninguém, não é o treinador. Se cair, não cai só o treinador. Se o Botafogo não passar, é um caos. Aí é crise mesmo, crise de verdade. Se não passar por esse time jogando em casa, só perdendo de 1×0 na altitude, esquece. Esquece o ano, vai ser um inferno", disse em sua coluna no portal "UOL".

O Botafogo vem vivendo uma situação delicada neste começo de ano. O Alvinegro perdeu peças importantes como Marlon Freitas, para o Botafogo, e Jefferson Savarino, para o Fluminense, e ainda ficou algumas semanas impedido de contratar por conta de um "transfer ban" da Fifa.

No jogo de ida, em Potosí, o Botafogo não teve uma boa atuação e acabou sendo derrotado por 1 a 0. O resultado foi considerado positivo, porque aconteceu em uma altitude de 4.090 m.