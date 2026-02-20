Léo Coelho é o diretor de futebol do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O diretor de futebol do Botafogo, Léo Coelho, deu destaque no papel de Edenílson para que a negociação fosse "muito ágil e fluída" e fez elogios ao volante. O dirigente ressaltou que o jogador traz uma experiência vencedora tanto no vestiário quanto dentro de campo.
Leia mais: Medina se despede do Estudiantes nesta sexta e chega ao Rio no domingo
"Foi uma negociação muito ágil e fluída. Acho que passou muito pelo próprio atleta, que demonstrou o interesse e motivação de estar vestindo a camisa do Botafogo. Então, teve um início, meio e fim muito rápido. Pouco se falou na mídia de especulações. Isso tem a ver, obviamente, com nosso interesse e interesse do atleta de estar vestindo a camisa do Botafogo", afirmou o dirigente.
"Estamos muito felizes por tê-lo aqui. Edenílson é um atleta que dispensa comentários. Acho que todos sabem da vasta experiência na parte técnica, tática e também na sua carreira vitoriosa. Realmente vai entregar muito para nós, somar muito ao grupo e trazer um pouco dessa experiência, principalmente dessa experiência vencedora tanto no vestiário quanto dentro de campo", completou.
Leia mais: Botafogo corre para fechar com reforços e busca por goleiro
O camisa 88 foi apresentado nesta sexta-feira (20). Edenílson estava no Grêmio, mas rescindiu contrato para se juntar ao Botafogo. O vínculo com o Glorioso vai até o fim de 2026. 