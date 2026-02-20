Léo Coelho é o diretor de futebol do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 20/02/2026 21:25

Rio - O diretor de futebol do Botafogo , Léo Coelho, deu destaque no papel de Edenílson para que a negociação fosse "muito ágil e fluída" e fez elogios ao volante. O dirigente ressaltou que o jogador traz uma experiência vencedora tanto no vestiário quanto dentro de campo.

"Foi uma negociação muito ágil e fluída. Acho que passou muito pelo próprio atleta, que demonstrou o interesse e motivação de estar vestindo a camisa do Botafogo. Então, teve um início, meio e fim muito rápido. Pouco se falou na mídia de especulações. Isso tem a ver, obviamente, com nosso interesse e interesse do atleta de estar vestindo a camisa do Botafogo", afirmou o dirigente.

"Estamos muito felizes por tê-lo aqui. Edenílson é um atleta que dispensa comentários. Acho que todos sabem da vasta experiência na parte técnica, tática e também na sua carreira vitoriosa. Realmente vai entregar muito para nós, somar muito ao grupo e trazer um pouco dessa experiência, principalmente dessa experiência vencedora tanto no vestiário quanto dentro de campo", completou.