Cláudio Caçapa em treino do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 20/02/2026 15:53

Rio - O Botafogo iniciou mais uma leva de demissões, e Cláudio Caçapa deixou o clube. Ele ocupava o cargo de auxiliar técnico permanente do time profissional. Esta é mais uma etapa do processo de redução de custos e reestruturação da SAF.

O coordenador de scout do Alvinegro, Raphael Rezende, também foi desligado. Ele deixou o Grupo Globo em 2022 para trabalhar no Botafogo

A onda de desligamentos na SAF começou na semana passada . Naquele momento, aconteceram demissões em áreas como marketing, jurídico, entre outros.

Os novos cortes tiveram início na quinta-feira (19), segundo o 'ge'. As demissões afetaram sobretudo categorias de base e futebol feminino. Já nesta sexta (20), o masculino profissional foi afetado.

O Botafogo vive um momento financeiro delicado. No fim de 2025, o Alvinegro sofreu com um transfer ban por causa de uma dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela contratação de Thiago Almada. O Glorioso se livrou da punição na primeira semana de fevereiro

Horas depois, o Botafogo emitiu uma nota sobre o tema. Confira abaixo:

Após quatro anos de operação da SAF, o Botafogo realizou neste mês de fevereiro uma reavaliação cíclica do seu quadro de colaboradores e tomou medidas tendo a eficiência operacional e esportiva como objetivo principal.



O desligamento de um grupo de funcionários visa maximizar os investimentos no Departamento de Futebol e tem como foco a sustentabilidade financeira. Essas medidas garantem o funcionamento eficiente da SAF e a competitividade em campo em todas as temporadas, sejam vitoriosas ou não. O Botafogo, liderado por John Textor, está modernizando sua gestão interna e em breve anunciará novidades.

O Botafogo agradece aos funcionários de saída que ficaram marcados na história do clube. Campeonatos também são conquistados a partir de decisões duras, mas que são necessárias quando se pensa em um propósito maior. O Botafogo seguirá com ambição por títulos e com o suporte de uma gestão eficiente nas áreas corporativa e esportiva