Publicado 20/02/2026 12:45

há a expectativa de que três a quatro jogadores cheguem, inclusive um goleiro.

O mau desempenho do Botafogo no início de 2026, com seis derrotas seguidas, faz a diretoria da SAF correr para fechar com mais contratações. Com o entendimento de que o elenco ainda precisa ser reforçado para o trabalho de Martín Anselmi funcionar,, inclusive um goleiro.

A posição virou uma necessidade diante das atuações recentes de Neto e Léo Linck, que não passaram confiança para o restante da temporada. Por isso, já há um mapeamento no mercado em busca de algum nome, segundo informação do jornalista Wellington Arruda, confirmada por O DIA.



Um complicador na busca por contratações é a questão financeira, que tem dificultado algumas negociações. Por isso, a diretoria tenta oportunidades no mercado ou jogadores que estejam em fim de contrato ou com valor considerado baixo.



