Botafogo entende que Martín Anselmi precisa de mais reforços para o elencoVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
O mau desempenho do Botafogo no início de 2026, com seis derrotas seguidas, faz a diretoria da SAF correr para fechar com mais contratações. Com o entendimento de que o elenco ainda precisa ser reforçado para o trabalho de Martín Anselmi funcionar, há a expectativa de que três a quatro jogadores cheguem, inclusive um goleiro.
A posição virou uma necessidade diante das atuações recentes de Neto e Léo Linck, que não passaram confiança para o restante da temporada. Por isso, já há um mapeamento no mercado em busca de algum nome, segundo informação do jornalista Wellington Arruda, confirmada por O DIA.
Leia mais: Wallace Davi comemora estreia pelo Botafogo e realiza sonho
Um complicador na busca por contratações é a questão financeira, que tem dificultado algumas negociações. Por isso, a diretoria tenta oportunidades no mercado ou jogadores que estejam em fim de contrato ou com valor considerado baixo.

Quem o Botafogo pode contratar

Um nome quase certo para chegar é o meia Cristian Medina, que ficou fora dos relacionados para o jogo do Estudiantes contra o Sarmiento, pelo Campeonato Argentino, nesta sexta-feira (20). Além dele, o Botafogo busca mais um zagueiro e um lateral-esquerdo, que é Paulo Otávio, que tem contrato com o Al-Sadd, do Catar, até junho, mas tenta a liberação imediata.
Recentemente, Edenilson, que estava no Grêmio, chegou para reforçar o meio de campo alvinegro. Zé Lucas, do Sport, é outro nome em pauta.