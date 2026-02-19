Alex Telles em ação na partida entre Nacional Potosí-BOL e Botafogo, pela Libertadores - Vitor Silva / Botafogo

Alex Telles em ação na partida entre Nacional Potosí-BOL e Botafogo, pela LibertadoresVitor Silva / Botafogo

Publicado 19/02/2026 00:15

Rio - O Botafogo sobreviveu na altitude de mais de 4 mil metros em Potosí, na Bolívia. O lateral-esquerdo Alex Telles valorizou o esforço dos jogadores na derrota para o Nacional Potosí por 1 a 0 , nesta quarta-feira (18), pela Libertadores, e ressaltou as dificuldades. Além de encarar os efeitos do ar rarefeito, o Alvinegro teve que enfrentar uma logística difícil, com direito a uma viagem de três horas de carro.

"Não estamos felizes com a derrota, mas pelas circunstâncias da logística e da dificuldade de jogar na altitude, foi um resultado positivo. Temos que ressaltar o esforço e a luta da equipe, não é fácil jogar aqui. Estamos atrás no placar, mas vamos buscar o resultado em casa e com muito trabalho vamos conseguir reverter", disse Alex Telles.

Foi a sexta derrota seguida do Botafogo na temporada. A última vitória foi contra o Cruzeiro por 4 a 0, no dia 29 de janeiro, pela primeira rodada do Brasileirão. Desde então, o Alvinegro perdeu quatro clássicos, foi eliminado nas quartas de final do Carioca e perdeu para o Nacional Potosí, na Libertadores. Porém, o lateral-esquerdo Alex Telles vê o Alvinegro perto de encerrar a sequência negativa.

"Temos que trabalhar. Apesar das seis derrotas (seguidas), todas foram por detalhes. Precisamos virar a chave e tenho certeza que vamos conseguir. Os reforços estão chegando e o trabalho do Martin (Anselmi) está evoluindo, então vamos aproveitar isso. Quando virar a chave, tenho certeza que vamos conquistar só vitórias e aproveitar isso", finalizou.

O Botafogo tenta encerrar a sequência negativa no próximo sábado (21), às 21h (de Brasília), contra o Boavista, no Elcyr Resende, pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio, para recuperar a confiança antes da decisão contra o Nacional Potosí. O jogo contra o time boliviano será realizado no dia 25, às 21h30, no Nilton Santos.