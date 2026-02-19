Alex Telles em ação na partida entre Nacional Potosí-BOL e Botafogo, pela LibertadoresVitor Silva / Botafogo
Alex Telles ressalta esforço do Botafogo e vê condições de reverter resultado na Libertadores
Alvinegro perdeu para o Nacional Potosí por 1 a 0, nesta quarta-feira (18), na altitude de 4 mil metros
Montoro destaca dificuldades da altitude e vê Botafogo vivo na Libertadores
Meia ressaltou a falta de fôlego e dificuldades para respirar em Potosí
Botafogo perde para o Nacional Potosí na altitude, mas segue com esperança na Libertadores
Alvinegro foi derrotado por 1 a 0 e decidirá classificação no Nilton Santos
Botafogo destrava negociação e avança em conversas por Medina, do Estudiantes
Volante argentino deve viajar ao Rio de Janeiro na próxima semana
Edenilson é regularizado no BID e já pode estrear pelo Botafogo
Jogador assinou contrato até o fim do ano
Botafogo anuncia a contratação de Edenílson
Volante chega em definitivo e reforça o elenco alvinegro
