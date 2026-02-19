Rafael, em entrevista após o jogo contra o Nacional PotosíReprodução / ge tv
"Quando o Montoro estava esperando para dar entrevista, eu estava conversando com ele e ele falou assim: 'Achei que seria mais difícil para a gente, acho que aguentamos bem'. E foi verdade, eu achei que fosse ser muito mais difícil, o Botafogo criou chances, não sei se pela equipe do Nacional não ser tão qualificada, mas temos que dar mérito também ao Botafogo, todo mundo achou que seria muito pior do que foi. O Botafogo teve chances de empatar e até vencer essa partida", disse. A partida aconteceu no Estádio Víctor Agustín Ugarte, a quase 4 mil metros de altitude.
Apesar da capacidade de criação de jogadas, Rafael também avaliou que os jogadores não podem perder chances claras. "Pode falar da altitude, mas teve gol ali que não pode perder. Tem gols e gols. Uma pessoa que joga na frente tem que fazer. O Matheus Martins tinha que ter feito, o Montoro tinha que ter feito o gol que ele perdeu. Então, falar isso é fácil, fazer é difícil, mas jogando no Botafogo, com jogadores de qualidade, tem que botar a bola para dentro."
