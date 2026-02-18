Cristian Medina em ação pelo Estudiantes - Rodrigo Arangua / AFP

Publicado 18/02/2026 19:00

Rio - O Botafogo avançou nas negociações e está muito perto de anunciar a contratação do meio-campista Cristian Medina, de 23 anos, que atualmente defende o Estudiantes, da Argentina. O acerto já está alinhado e deve ser confirmado em breve, de acordo com o jornalista argentino César Luis Merlo, do "UOL".

O desfecho depende apenas dos últimos trâmites para a rescisão contratual do jogador com o Estudiantes. A expectativa é que Medina viaje ao Brasil no início da próxima semana para realizar exames médicos e, na sequência, assinar contrato válido por quatro temporadas com o Alvinegro.

A negociação não envolve pagamento de transferência ao clube argentino. Os direitos econômicos do atleta pertencem aos seus representantes, que conduziram diretamente o acordo com o Botafogo.

Revelado nas categorias de base do Boca Juniors, ele ganhou espaço no Estudiantes e se consolidou como peça importante no meio-campo, chamando a atenção de clubes do continente. O volante se despediu da torcida no último domingo (15), no clássico contra o Gimnasia y Esgrima, encerrando sua passagem pelo clube com 48 partidas e três assistências.

