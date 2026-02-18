Coutinho em treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa - Dikran Sahagian/Vasco

Coutinho em treino do Vasco no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian/Vasco

Publicado 18/02/2026 17:54

Rio - A decisão de Philippe Coutinho deixar o Vasco repercutiu. Neymar, outras figuras do futebol e jogadores que tiveram passagem pelo clube enviaram mensagens na publicação de despedida do meia, nesta quarta-feira (18), nas redes sociais. O jogador recebeu várias manifestações de apoio.

Leia mais: Philippe Coutinho confirma saída do Vasco e explica motivo

"Cabeça boa, meu irmão. Estou contigo sempre", escreveu Neymar, que atuou com Philippe Coutinho na seleção brasileira na base e no profissional, incluindo a Copa do Mundo em 2018.

Negociado com o Bournemouth, da Inglaterra, no início deste ano, Rayan também se manifestou na publicação de Philippe Coutinho. O atacante, que se tornou a maior venda da história do Vasco, elogiou o ex-companheiro e desejou forças.

"Cabeça erguida meu irmão, você é o cara", afirmou Rayan.

Nomes como Lucas Freitas e Robert Renan, que ainda integram o elenco do Vasco, e ex-jogadores do clube como Nenê e Marlone também se manifestaram. Além deles, nomes conhecidos do futebol mundial, como o goleiro Dibu Martínez, campeão do mundo com a Argentina, também comentou.

"Você é craque", disse Dibu Martínez, que jogou ao lado de Philippe Coutinho no Aston Villa, da Inglaterra.

Philippe Coutinho anunciou nesta quarta-feira (18), por meio das redes sociais, sua saída do Vasco. O meia de 33 anos tinha contrato com o clube até o meio do ano, mas acertou a rescisão com o Cruz-Maltino.

O jogador vinha sendo bastante cobrado pela torcida. Em seu último jogo pelo Vasco, contra o Volta Redonda, no último sábado (14), foi substituído no intervalo após ser vaiado e xingado. O camisa 10 não retornou ao banco de reservas para acompanhar o restante da partida.

Confira o pronunciamento de Philippe Coutinho:

"Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito.



A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre foi muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto.



Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar sendo para sempre.



Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco.



Eu sou grato por tudo o que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre. No peito. Na história. Na vida. De coração...obrigado por tudo.Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas, pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto.



Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo o que Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E, em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre! Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento.



Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso."