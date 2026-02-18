Philippe Coutinho é jogador do Vasco - Matheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 18/02/2026 15:44

Rio - Philippe Coutinho anunciou nesta quarta-feira (18), por meio das redes sociais, sua saída do Vasco da Gama. O meia de 33 anos tinha contrato com o clube até o meio do ano, mas acertou a rescisão com o Cruz-Maltino.

O jogador vinha sendo bastante cobrado pela torcida. Em seu último jogo pelo Cruz-Maltino, contra o Volta Redonda, no último sábado (14), foi substituído no intervalo após ser vaiado e xingado. O camisa 10 não retornou ao banco de reservas para acompanhar o restante da partida.

Coutinho retornou à equipe em 2024. Durante sua passagem pelo Vasco, passou por algumas lesões que o tiraram de campo por cerca de dois meses, no total. Desde o retorno a São Januário, disputou 81 partidas, com 17 gols marcados e sete assistências.



Revelado pelo Vasco, o cria da Colina encerra sua trajetória no clube com 124 partidas, 22 gols e nove assistências, somando as duas passagens. Seu único título com a Cruz de Malta foi a Série B de 2009, conquistada na primeira passagem.

Confira o pronunciamento de Philippe Coutinho:

"Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito.



A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre foi muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto.



Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar sendo para sempre.



Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco.



Eu sou grato por tudo o que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre. No peito. Na história. Na vida. De coração...obrigado por tudo.Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas, pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto.



Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo o que Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E, em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre! Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento.



Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso."

