Philippe Coutinho é jogador do VascoMatheus Lima | Vasco da Gama
Revelado pelo Vasco, o cria da Colina encerra sua trajetória no clube com 124 partidas, 22 gols e nove assistências, somando as duas passagens. Seu único título com a Cruz de Malta foi a Série B de 2009, conquistada na primeira passagem.
Confira o pronunciamento de Philippe Coutinho:
A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre foi muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto.
Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar sendo para sempre.
Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco.
Eu sou grato por tudo o que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre. No peito. Na história. Na vida. De coração...obrigado por tudo.Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas, pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto.
Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo o que Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E, em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre! Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento.
Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso."
