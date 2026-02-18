Fernando Diniz em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDikran Sahagian / Vasco
Vasco vive turbulência e sofre com desgastes e saídas no início da temporada
Cruz-Maltino perde principais referências do ataque e vê relação com Fernando Diniz ficar desgastada
Neymar e jogadores do Vasco enviam apoio a Coutinho após despedida
Meia anunciou saída do clube nas redes sociais e recebeu mensagens de ex-companheiros e nomes do futebol
Philippe Coutinho confirma saída do Vasco e explica motivo
Meia de 33 anos tinha vínculo até o meio do ano e deixa o clube após 81 jogos desde o retorno em 2024
Vasco recusa investida do Grêmio por Paulo Henrique e avalia medidas jurídicas
Proposta foi considerada insuficiente pela diretoria
Philippe Coutinho pede pra deixar o Vasco e vai rescindir contrato
Camisa 10 vascaíno negociava a renovação do vínculo, mas decidiu não seguir no clube
Vasco lidera ranking negativo de eficiência ofensiva entre clubes da Série A
Time carioca tem menor média de gols em 2026 e baixa conversão de chances criadas
