Fernando Diniz, técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Fernando Diniz, técnico do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 17/02/2026 14:01

Rio - Os números deste início de temporada colocam o Vasco no topo de um ranking indesejado entre os clubes da Série A: o de menor produtividade ofensiva. Segundo levantamento do "ge", em dez partidas disputadas em 2026, a equipe marcou apenas 12 gols, registrando a pior média entre os 20 times da elite nacional. O cenário contrasta com o desempenho de ataques produtivos como os de Bahia, Athletico-PR e Grêmio no mesmo recorte.



A dificuldade em converter volume de jogo em gols tem sido um problema crônico. Mesmo criando oportunidades, o Vasco desperdiçou pontos em confrontos contra Bahia, Chapecoense e Madureira. Nas últimas cinco apresentações, o time acumulou 117 finalizações, mas balançou as redes apenas quatro vezes, o que reforça a percepção de ineficiência no terço final do campo.



As estatísticas de conclusão escancaram o problema: o Cruz-Maltino é a equipe que mais precisa chutar para marcar na Série A, com uma média superior a 14 arremates por gol. Em comparação, rivais diretos como Flamengo e Botafogo apresentam um aproveitamento consideravelmente superior.



Apesar da pressão sobre o ataque e do impacto direto das saídas de Rayan e Pablo Vegetti, o técnico Fernando Diniz sustenta que o desempenho coletivo tem sido suficiente para obter resultados melhores.