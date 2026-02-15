Fernando Diniz é o técnico do VascoMatheus Lima/Vasco
Diniz explica ausência de Cuiabano, um dos reforços do Vasco para a temporada
Lateral está regularizado, mas ainda não disputou uma partida pelo Cruz-Maltino
Recém-contratado, Spinelli celebra primeiro gol pelo Vasco: 'Muito feliz'
Atacante argentino também comentou a adaptação ao futebol brasileiro
Diniz avalia sofrida classificação do Vasco e descarta pedido de demissão
Cruz-Maltino superou o Volta Redonda nos pênaltis e avançou à semifinal no Campeonato Carioca
Vasco supera o Volta Redonda nos pênaltis e avança à semifinal do Carioca
Na próxima fase, o Cruz-Maltino encara o vencedor do confronto entre Fluminense e Bangu
Veja os relacionados do Vasco para o jogo contra o Volta Redonda
Cuiabano está fora, mas Hugo Moura aparece na lista
Vasco x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragem
Jogo será neste sábado (14), às 21h30 (de Brasília), em São Januário
