Fernando Diniz é o técnico do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Fernando Diniz é o técnico do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 15/02/2026 18:06

Rio - Um dos reforços para a temporada, Cuiabano já está regularizado, mas ainda não estreou pelo Vasco . Durante a entrevista coletiva após o jogo contra o Volta Redonda, o técnico Fernando Diniz revelou que o lateral-esquerdo teve um desconforto na coxa e que o Cruz-Maltino toma cuidado para que ele volte em boas condições.

"Ele treinou acho que umas duas vezes comigo só. Teve um desconforto na coxa, e a gente conhece muito pouco o Cuiabano, de estar junto. Então, a gente resolveu segurar e deixar ele se sentir confortável. A única coisa que não poderia é ele machucar logo na chegada. Estamos tendo um cuidado com ele para que volte em boas condições. Não sei se no jogo contra o Fluminense (ou Bangu) ele vai ter condição. Talvez tenha de ficar à disposição", contou Diniz.

O Cruz-Maltino oficializou a contratação de Cuiabano no dia 7 de fevereiro. Ele pertence ao Nottingham Forest (ING) e assinou com o Vasco por empréstimo até o fim do ano.

Agenda

Com a vitória sobre o Volta Redonda nos pênaltis, o Gigante da Colina avançou à semifinal do Campeonato Carioca. O adversário será o vencedor do confronto entre Fluminense e Bangu, que medem forças às 18h desta segunda-feira (16).