Spinelli comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Volta Redonda, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Spinelli teve papel essencial para a classificação do Vasco às semifinais do Campeonato Carioca. O atacante saiu do banco de reservas durante a segunda etapa e balançou a rede para empatar o jogo contra o Volta Redonda, no último sábado (14), em São Januário. O gol levou a decisão para os pênaltis e, na disputa, o Cruz-Maltino levou a melhor.
"Para mim é uma apresentação à torcida. No outro dia, pelo Brasileirão, foi muito difícil jogar, entrar. Agora, queria fazer um gol para a minha família, para a minha mulher. Estou muito feliz", declarou o jogador, em entrevista após o confronto.
Leia mais: Diniz avalia sofrida classificação do Vasco e descarta pedido de demissão
Recém-contratado, o argentino também comentou a adaptação ao futebol brasileiro: "Tenho que aprender a me adaptar a este futebol, entender o professor. Que os companheiros me conheçam melhor. São cinco dias que estou aqui. Tudo muito rápido".
Agora, o Vasco aguarda pelo vencedor do duelo entre Fluminense e Bangu para saber quem enfrentará na briga por uma vaga na final do Estadual. A partida será nesta segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), no Maracanã.