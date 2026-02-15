Spinelli comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Volta Redonda, em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Spinelli comemora gol marcado pelo Vasco sobre o Volta Redonda, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 15/02/2026 12:37 | Atualizado 15/02/2026 13:40

"Para mim é uma apresentação à torcida. No outro dia, pelo Brasileirão, foi muito difícil jogar, entrar. Agora, queria fazer um gol para a minha família, para a minha mulher. Estou muito feliz", declarou o jogador, em entrevista após o confronto.

Leia mais: Diniz avalia sofrida classificação do Vasco e descarta pedido de demissão

Recém-contratado, o argentino também comentou a adaptação ao futebol brasileiro: "Tenho que aprender a me adaptar a este futebol, entender o professor. Que os companheiros me conheçam melhor. São cinco dias que estou aqui. Tudo muito rápido".