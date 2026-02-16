Philippe Coutinho em ação pelo VascoAndre Fabiano/ESTADÃO CONTEÚDO
A indefinição, inclusive, ganhou mais um capítulo neste final de semana. No último sábado (14), durante o confronto contra o Volta Redonda pelas quartas de final do Campeonato Carioca, o camisa 10 foi alvo de vaias da torcida. A situação se agravou após ele ser substituído no intervalo e não retornar ao banco de reservas para acompanhar o segundo tempo, o que gerou uma nova crise nos bastidores de São Januário.
Apesar do clima tenso, o técnico Fernando Diniz saiu em defesa do atleta. O treinador minimizou qualquer atrito pessoal, assegurando que mantém uma relação "muito próxima" com o meia. Em 2026, Coutinho participou de sete jogos pelo Vasco, tendo balançado as redes três vezes e contribuído com uma assistência.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.