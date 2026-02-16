Philippe Coutinho em ação pelo Vasco - Andre Fabiano/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 16/02/2026 13:27

Rio - O futuro de Philippe Coutinho no Vasco atravessa um período de forte nebulosidade e incertezas, segundo informações da 'ESPN'. Com contrato válido apenas até o meio de 2026, não existe um consenso na diretoria cruz-maltina quanto à extensão do vínculo para o restante da temporada. Enquanto parte defende a permanência, outros membros da gestão mostram-se contrários a oferta de uma nova renovação.



A indefinição, inclusive, ganhou mais um capítulo neste final de semana. No último sábado (14), durante o confronto contra o Volta Redonda pelas quartas de final do Campeonato Carioca, o camisa 10 foi alvo de vaias da torcida. A situação se agravou após ele ser substituído no intervalo e não retornar ao banco de reservas para acompanhar o segundo tempo, o que gerou uma nova crise nos bastidores de São Januário.



Pelo lado do jogador, o encerramento da carreira é uma possibilidade. Até o fim do ano passado, seu plano era pendurar as chuteiras em julho, coincidindo com o término do contrato com o clube carioca.



Apesar do clima tenso, o técnico Fernando Diniz saiu em defesa do atleta. O treinador minimizou qualquer atrito pessoal, assegurando que mantém uma relação "muito próxima" com o meia. Em 2026, Coutinho participou de sete jogos pelo Vasco, tendo balançado as redes três vezes e contribuído com uma assistência.