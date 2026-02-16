Philippe Coutinho e Jordan Ibe com a camisa do Liverpool - Richard Heathcote / Getty Images

Publicado 16/02/2026 12:53 | Atualizado 16/02/2026 15:02

Inglaterra - O atacante inglês Jordon Ibe, que teve passagem pelo Liverpool e atuou ao lado de Philippe Coutinho, vive um momento conturbado fora das quatro linhas. Ao desembarcar no Aeroporto de Luton, na Inglaterra, o atleta de 30 anos foi detido pelas autoridades britânicas. A abordagem policial ocorreu em função de uma denúncia de agressão registrada no final do ano passado.



De acordo com o relatório da polícia local, Ibe responderá formalmente por lesão corporal decorrente de um episódio ocorrido em 14 de dezembro. O jogador, que atualmente defende o Lokomotiv Sofia, da Bulgária, já tem data marcada para o próximo passo judicial: ele deverá se apresentar perante a Justiça do Reino Unido no dia 6 de março para prestar esclarecimentos sobre o caso.



Curiosamente, o retorno do ex-parceiro de Coutinho ao país natal tinha como objetivo justamente a regularização de outro imbróglio jurídico. Jordon Ibe confessou recentemente ter apresentado receitas médicas falsas na tentativa de obter medicamento para insônia. Por essa infração, o atleta passou por uma audiência em um tribunal londrino, onde foi multado em £ 230 (R$ 1,4 mil) e liberado logo em seguida.



Revelado ainda muito jovem, Ibe iniciou a trajetória profissional no Liverpool em 2011, quando tinha apenas 17 anos, e integrou o elenco que contou com o vascaíno. Depois, foi negociado com o Bournemouth por cerca de £15 milhões (R$ 107 milhões), mas não conseguiu se firmar como protagonista na Premier League.

