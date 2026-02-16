Marcos Antônio em ação pelo São Paulo - Divulgação / São Paulo FC

Marcos Antônio em ação pelo São PauloDivulgação / São Paulo FC

Publicado 16/02/2026 12:12

Rio - O Flamengo segue como figura central nos bastidores do futuro de Marcos Antônio, mesmo após o São Paulo encaminhar a renovação do volante até 2030. O clube carioca, que recentemente fez uma forte investida para tirar o atleta do Morumbi, aceitou cessar as tentativas imediatas de contratação em troca de um "acordo de cavalheiros". Segundo informações do portal 'Uol', esse ajuste garante ao Rubro-Negro a preferência para cobrir qualquer oferta oficial que o Tricolor Paulista venha a receber pelo meio-campista nas próximas janelas de transferência.



O clube da Gávea chegou a sinalizar uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 62 milhões) pelo jogador de 25 anos. Os valores, no entanto, ficaram distantes do que o São Paulo pretendia arrecadar, com a diretoria projetando uma venda na casa dos 25 milhões de euros (R$ 155 milhões). Diante do impasse financeiro e do desejo tricolor em manter o atleta, a solução encontrada foi conceder esse direito de prioridade, mesmo sem uma formalização contratual.



Apesar do novo vínculo, o interesse flamenguista forçou o São Paulo a agir rápido para proteger seu patrimônio. A porta, porém, continua aberta para que ele vista a camisa rubro-negra no futuro, caso o Flamengo decida investir as cifras exigidas ou cobrir ofertas de terceiros.



Com a renovação, a multa rescisória do volante ultrapassará a casa dos 100 milhões de euros (R$ 620 milhões). Comprado junto à Lazio, o jogador é visto como peça fundamental no esquema do Tricolor Paulista.

