Vinícius Souza em ação pelo Wolfsburg - Ulrik Pedersen / NurPhoto / Getty Images

Vinícius Souza em ação pelo WolfsburgUlrik Pedersen / NurPhoto / Getty Images

Publicado 16/02/2026 14:00

Rio - Revelado nas categorias de base do Flamengo, o volante Vinícius Souza tornou-se alvo do mercado da bola em janeiro. Atualmente defendendo o Wolfsburg, da Alemanha, o atleta despertou o interesse de gigantes do futebol paulista. Segundo apuração da 'ESPN', tanto Corinthians quanto Palmeiras buscaram informações sobre o jogador, embora as tratativas não tenham avançado para um desfecho positivo.



O interesse mais concreto partiu do Corinthians, que tentou viabilizar a chegada do ex-rubro-negro por meio de um empréstimo. A diretoria alemã, no entanto, recusou a investida devido aos valores envolvidos na operação. O Wolfsburg, que investiu cerca de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 93 milhões) para contratar o volante junto ao Sheffield United, não demonstrou interesse em avançar nas negociações.



Em entrevista ao 'Canal GOAT', o próprio jogador confirmou que o retorno ao Brasil, algo que antes não estava em seus planos, passou a ser cogitado em conversas familiares. "Vou fazer seis anos aqui na Europa. Nunca tinha passado pela minha cabeça, mas conversando com a minha esposa em casa, a gente cogitou voltar um pouco para respirar", revelou o meio-campista. Apesar do desejo pessoal, ele ressaltou que o Wolfsburg deixou claro que não pretende negociá-lo no momento.



Vini Souza também se mostrou surpreso com o volume de procura que recebeu recentemente, sem citar nominalmente os clubes brasileiros. "Chegaram bastante até. Fiquei muito surpreso, agradeço a todos, mas faz parte do futebol", concluiu.

