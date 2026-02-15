Luiz Araújo em jogo do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/02/2026 15:51

Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o clássico com o Botafogo , neste domingo (15), válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O técnico Filipe Luís volta a contar com Luiz Araújo.

O atacante lidou com dores musculares na coxa direita e vinha desfalcando o Rubro-Negro. Recuperado, ele fica como opção para o treinador.



Por outro lado, Varela, que já realiza atividades em campo após dores no tornozelo direito, e Jorginho, em recuperação de lesão na parte posterior da coxa esquerda, seguem fora.

Wallace Yan, com dores musculares, e De La Cruz, por causa do gramado sintético, também são desfalques.

Confira o boletim de imprensa:

VARELA

Lateral já realiza atividades em campo. Neste domingo (15), treinou com a preparação física no CT George Helal.



DE LA CRUZ

Jogador segue o planejamento estabelecido em conjunto com o Departamento Médico e não foi relacionado para a partida deste domingo (15) em razão do gramado sintético.



JORGINHO

Meia segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo.



WALLACE YAN

Com dores musculares, jogador não foi relacionado para a partida deste domingo (15).

Veja a lista de relacionados

GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.

DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Daniel Sales, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão.

MEIO-CAMPISTAS: Carrascal, De Arrascaeta, Erick Pulgar, Evertton Araújo e Lucas Paquetá.

ATACANTES: Bruno Henrique, Douglas Telles, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata e Samuel Lino.

Confira os #relacionados do MENGÃO para o jogo contra o Botafogo! pic.twitter.com/NAOfDq63sN — Flamengo (@Flamengo) February 15, 2026

Botafogo e Flamengo medem forças neste domingo (15), a partir das 17h30, no Estádio Nilton Santos, pelas quartas do Campeonato Carioca. Quem vencer encara o Madureira na semifinal. Já o perdedor vai disputar a Taça Rio.