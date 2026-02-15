Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o clássico com o Botafogo, neste domingo (15), válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. O técnico Filipe Luís volta a contar com Luiz Araújo.
O atacante lidou com dores musculares na coxa direita e vinha desfalcando o Rubro-Negro. Recuperado, ele fica como opção para o treinador.
Por outro lado, Varela, que já realiza atividades em campo após dores no tornozelo direito, e Jorginho, em recuperação de lesão na parte posterior da coxa esquerda, seguem fora.
Wallace Yan, com dores musculares, e De La Cruz, por causa do gramado sintético, também são desfalques.
Botafogo e Flamengo medem forças neste domingo (15), a partir das 17h30, no Estádio Nilton Santos, pelas quartas do Campeonato Carioca. Quem vencer encara o Madureira na semifinal. Já o perdedor vai disputar a Taça Rio.
