Filipe Luís, treinador do Flamengo - Mauro Pimentel / AFP

Filipe Luís, treinador do FlamengoMauro Pimentel / AFP

Publicado 16/02/2026 11:36

Rio - Após vencer o Botafogo por 2 a 1, neste domingo (15), e garantir vaga na semifinal do Campeonato Carioca contra o Madureira, Filipe Luís saiu de campo com um incômodo fora das quatro linhas. O técnico demonstrou publicamente sua insatisfação com vaias e xingamentos direcionados a Emerson Royal durante o clássico.



Em entrevista coletiva, o treinador defendeu o lateral e classificou as cobranças como exageradas, afirmando perseguição por parte da arquibancada, mesmo com o time em vantagem no placar.



"O Emerson Royal veio muito focado pra dar essa volta por cima, treinou nas férias, treina todos os dias, fez um jogo na fase defensiva perfeito contra o Vitória. O que me deixou decepcionado foi que parte da torcida xingou ele no intervalo simplesmente por mania, por já estar na moda, e o time ganhando de 1 a 0", desabafou.



O comandante rubro-negro, inclusive, pediu mais apoio ao atleta neste momento de reconstrução dentro de campo: "Isso me corta o coração, porque é um jogador que está dando a vida para superar e precisa de apoio, precisa do carinho do torcedor. Ele vai render cada vez mais e já está rendendo".

Contratado na temporada passada, Royal ainda não caiu nas graças da torcida. O titular da posição vinha sendo Guillermo Varela, mas o lateral brasileiro ganhou sequência recente após o uruguaio sentir dores no tornozelo direito.

