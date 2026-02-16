Filipe Luís, treinador do FlamengoMauro Pimentel / AFP
Em entrevista coletiva, o treinador defendeu o lateral e classificou as cobranças como exageradas, afirmando perseguição por parte da arquibancada, mesmo com o time em vantagem no placar.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Filipe Luís, treinador do FlamengoMauro Pimentel / AFP
Flamengo conquista terceira vitória seguida e recupera moral antes da Recopa
Filipe Luís ainda busca ajustes na defesa antes de sequência de decisões
Ex-Flamengo, Vinícius Souza confirma sondagens para retornar ao Brasil
Volante do Wolfsburg revela desejo de "respirar" em solo brasileiro
Acordo entre São Paulo e Marcos Antônio inclui 'preferência' ao Flamengo nos bastidores
Após investida frustrada, Rubro-Negro assegura direito de cobrir futuras ofertas pelo volante
Filipe Luís critica vaias a Emerson Royal após classificação no Carioca
Treinador sai em defesa do lateral, critica postura da torcida e pede apoio ao jogador
Filipe Luís analisa vitória do Flamengo e elogia Paquetá: 'Fez um grande jogo'
Meio-campista abriu o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo
Vitória do Flamengo sobre o Botafogo rende memes; confira
Resultado garantiu a equipe de Filipe Luís na semifinal do Campeonato Carioca
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.