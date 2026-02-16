Martín Anselmi em ação durante jogo do Botafogo, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
Para isso, o Alvinegro terá pela frente o Boavista nas semifinais, em confrontos de ida e volta. Por ter liderado o Grupo B, o time de General Severiano pode escolher em qual dos jogos atuará como mandante, estratégia que pode pesar no planejamento do técnico para a série decisiva.
Além da vaga na Copa do Brasil, o título da Taça Rio também garante presença na Copa Sul-Sudeste de 2027. No caso de um dos quatro grandes do Rio ficar com o troféu e já estar classificado para competições sul-americanas, a vaga regional é repassada ao vice-campeão, ampliando a disputa pela taça e aumentando o peso esportivo da competição.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.