Martín Anselmi em ação durante jogo do Botafogo, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Martín Anselmi em ação durante jogo do Botafogo, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 16/02/2026 10:55

Rio - Com a eliminação no Campeonato Carioca, o Botafogo muda o foco para a Taça Rio com um objetivo claro: garantir vaga nos torneios nacionais em 2027. A competição estadual passa a ser o principal caminho para o clube manter um calendário competitivo no próximo ano, já que o campeão assegura presença na Copa do Brasil e na Copa Sul-Sudeste.



Para isso, o Alvinegro terá pela frente o Boavista nas semifinais, em confrontos de ida e volta. Por ter liderado o Grupo B, o time de General Severiano pode escolher em qual dos jogos atuará como mandante, estratégia que pode pesar no planejamento do técnico para a série decisiva.



Do outro lado da chave, a vaga na final sairá do duelo entre Volta Redonda e o perdedor de Fluminense x Bangu. As semifinais estão previstas para os dois próximos fins de semana.



Além da vaga na Copa do Brasil, o título da Taça Rio também garante presença na Copa Sul-Sudeste de 2027. No caso de um dos quatro grandes do Rio ficar com o troféu e já estar classificado para competições sul-americanas, a vaga regional é repassada ao vice-campeão, ampliando a disputa pela taça e aumentando o peso esportivo da competição.

