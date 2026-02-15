Barboza anotou o gol do Botafogo na derrota para o FlamengoVítor Silva / Botafogo
Barboza desabafa após quinta derrota seguida do Botafogo: 'A gente não pode permitir'
Glorioso perdeu para o Flamengo e está eliminado da briga pelo título do Carioca
Anselmi manda mensagem para a torcida do Botafogo e aborda situação de Danilo
Volante foi substituído na derrota do Glorioso para o Flamengo ainda no primeiro tempo
Barboza desabafa após quinta derrota seguida do Botafogo: 'A gente não pode permitir'
Glorioso perdeu para o Flamengo e está eliminado da briga pelo título do Carioca
Bastos e Danilo estão relacionados para enfrentar o Flamengo; veja a lista do Botafogo
Por outro lado, o técnico Martín Anselmi tem uma longa lista de desfalques
Botafogo negocia contratação de Edenilson, do Grêmio
Aos 36 anos, meio-campista deve rescindir com o Tricolor Gaúcho para assinar com o Glorioso
Botafogo deve ter retorno de zagueiro para o clássico com o Flamengo
As duas equipes medem forças neste domingo, a partir das 17h30, no Estádio Nilton Santos
Botafogo desiste da contratação de promessa do Paraguai
Jogador sofreu uma lesão e ficará afastado dos gramados por dois meses
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.