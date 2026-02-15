Barboza anotou o gol do Botafogo na derrota para o Flamengo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 15/02/2026 19:59

Rio - Alexander Barboza desabafou após o revés do Botafogo para o Flamengo por 2 a 1 , neste domingo (15), válida pelo Campeonato Carioca. Além de estar eliminado da briga pelo título do Estadual, o Alvinegro chegou ao quinto jogo seguido com derrota na temporada.

"Mais que chateado, eu estou muito triste. Muito triste porque acho que o apresentado hoje no campo não reflete o resultado. Acho que, no primeiro tempo, eles tiveram mais a bola, eles não chegaram tantas vezes. No segundo tempo, Botafogo dominou o jogo, empatamos o jogo, conseguimos ter o controle por momentos. Já no final eles começaram a jogar um pouco, com as mudanças. Chegamos ao gol deles, lamentavelmente, numa competição que a gente estava com muita vontade de querer ganhar", disse Barboza, à 'TV Globo'.

"Como eu falei no começo, mais que chateado, triste. São cinco jogos assim, sem ganhar. Então, a gente não pode permitir uma coisa dessas. Estamos em um clube muito grande, para perder cinco jogos seguidos. Precisamos de cada um, não só de jogadores, todo mundo. Desde o dono do clube, até os roupeiros, começar a dar um pouco mais para sair deste momento ruim. Estamos vivendo, que são cinco jogos sem ganhar, e não é possível. Nesse clube aqui não é possível isso", completou.

O Alvinegro chegou para o clássico com o Flamengo em meio a uma sequência de derrotas para Fluminense (2x), Grêmio e Vasco.



Agora, o Botafogo vira a chave para a Libertadores. O Glorioso vai enfrentar o Nacional de Potosí na próxima quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da segunda fase preliminar.