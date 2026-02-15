Martín Anselmi orienta o Botafogo no clássico com o Flamengo - Vítor Silva/Botafogo

Martín Anselmi orienta o Botafogo no clássico com o FlamengoVítor Silva/Botafogo

Publicado 15/02/2026 21:53 | Atualizado 15/02/2026 21:53

Rio - Danilo foi substituído na reta final do primeiro tempo do jogo contra o Flamengo, que terminou com derrota do Botafogo pelo placar de 2 a 1 , mas o técnico Martín Anselmi acredita que o volante poderá enfrentar o Nacional de Potosí na Bolívia. Na entrevista coletiva deste domingo (15), ele reforçou que não pode perder o camisa 8 e explicou por que o tirou do clássico nos minutos finais da primeira etapa.

"Desse tipo de coisas não falo aqui, não falamos previamente o que está acontecendo. Falei ontem com Danilo: 'você pode conseguir jogar, mas se chega o momento que está apertado, que pode ter risco de uma lesão, tem que sair'. Isso foi o que aconteceu. Quando deu o passe para o Montoro, ele já sentiu muito apertado. Não posso perder Danilo. Simples. Acho que vai jogar na Bolívia, que vai estar bem".

"Cinco minutos antes falou que poderia estar apertado, olhamos o relógio e faltavam dez minutos (para o fim do primeiro tempo), esperei para não gastar uma janela, mas nesse lance Barboza fala: 'tira ele porque já não pode mais'. Foi o que aconteceu. Nesse momento, cada peça é fundamental. Vão chegar jogadores, mas não vão poder jogar Libertadores, porque não conseguimos inscrever. Temos que cuidar dos que estão".

O treinador também elogiou a postura do grupo durante o jogo contra o Flamengo e também pediu desculpas aos torcedores do Botafogo. O Glorioso perdeu os quatro clássicos que disputou nesta temporada - dois para o Fluminense, um para o Vasco e um para o Rubro-Negro.

"Antes de falar do jogo da Bolívia, quero falar das minhas sensações e de algumas coisas que acho que é momento para ter essa reflexão. De nossa parte, além de acreditar que esta é a equipe que quero ver em campo, este tipo de equipe, que pode perder, ganhar ou empatar, mas tem atitude, desejo de ganhar, vontade de ir para a frente, competitividade. Tudo isso não esteve presente no jogo com o Fluminense desse jeito".

"Deixo uma mensagem para a torcida do Botafogo, como líder do grupo. Quero pedir desculpas, pedir perdão por esses três jogos. Sei o que é um clássico. Sou torcedor de um time onde o clássico é o jogo mais importante da vida. Sofri muito também por não ter vencido o clássico. Mas quero falar também que esse grupo de jogadores está fazendo muitas coisas boas, que ainda não estão se refletindo no placar, mas posso prometer que vão refletir no placar".

Com o resultado, o Alvinegro se despede da briga pelo título do Campeonato Carioca. O Glorioso vai disputar a Taça Rio e vai encarar o Boavista na semifinal.

Agora, o Botafogo vira a chave para a Libertadores. O Glorioso vai enfrentar o Nacional de Potosí na próxima quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da segunda fase preliminar.